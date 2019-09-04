Çocuklarının dağa kaçırıldığını söyleyen üç aile HDP önünde eylem başlattı

Anne Fevziye Çetinkaya ise oğlunun HDP ile bağlantısını "Üç yıldır HDP'ye takılıyordu. Arkadaşları, kaybolduğu gün HDP çevresinde görmüşler. Kocam inşaatlarda amelelik yapıyordu, oğlum da işsiz güçsüzdü. Büyük oğluma birkaç defa dağa gideceğini söylemiş. Büyük oğlum ona kızmış o da abisine, ne yapayım, işsiz, güçsüz ortalıkta dolanıyorum demiş. Biz, oğlumun dağa kaçırıldığından eminiz" sözleriyle anlatıyor.

Çocuklarının dağa kaçırıldığından emin olduklarını ifade eden aile üyeleri, oğllarının HDP'yi sevdiğini, mitinglerine katıldığını anlatıyor.

Eğil ilçesi Göşerli Köyü'nden dün Diyarbakır il merkezine giden 10 çocuklu Şahap ve Fevziye Çetinkaya çifti, 18 yaşındaki oğulları S. Çetinkaya'nın Cuma gününden bu yana kayıp olduğunu, son olarak ise HDP İl Başkanlığı binası önünde görüldüğünü söylüyorlar.

HDP ise ailelerin bilinçli olarak partilerine yönlendirdiğini savunuyor.

Akkoyun, Çetinkaya ve Biçer aileleri, çocuklarından bir haber alıncaya kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade ediyorlar.

Diyarbakır Halkların Demokratik Partisi (HDP) il Başkanlığı binası önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını söyleyen üç aile, iki gündür oturma eylemi düzenliyor

Beyninden tümör ameliyatı geçirdiğini söyleyen Ayşegül Biçer ise son güne kadar oğlunun hastanede kendisine refakat ettiğini söylüyor.

Ayşegül ve Rauf Biçer, 11 ay önce kaybolan çocukları M. Biçer'in Suriye'ye, Kobani'ye giderek YPG'ye katıldığını iddia ediyorlar.

"Bizim evde olmadığımız bir hafta, oğlum Vicdan ve Adalet Mitingi'ne katılmış, gözaltına alınmış ve üç gün kalmış" diyen Ayşegül, oğlunun birlikte gözaltına alındığı kişiler tarafından kandırıldığına inanıyor.

Gazetecilere oğlu ile yaptığı son telefon görüşmesinin ses kayıtlarını dinletiyor.

Ses kaydında oğlu olduğunu söylediği kişinin, üç hafta internetten görüştüğü kişilerin sağladığı bağlantılar yardımıyla gittiğini ve yerinin iyi olduğunu, Kobani'de olduğunu anlatıyor.

'Oğlunuzun durumu iyi'

Örgüt kadrosunda olduğunu iddia eden kişilerle telefonda konuşan aile, çocuklarını geri gönderilmesini istese de, telefonda konuşan kişi M. Biçer'in durumun iyi, keyfinin yerinde olduğunu, Agit Baran adını alarak bundan sonra kendileriyle kalacağını, ona iyi bakacaklarını söylüyor ve çocuğun annesiyle teyzesini ikna etmeye çalışıyor.