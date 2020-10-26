Çocuklarının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşini vurmuştu! Tutuklandı

Olay, 21 Ekim tarihinde Hacı Hasanlı Mahallesi Eski Yağ Pazarı içerisinde bulunan İcra Mahkemesi Sokağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan Ramazan A. (40) ve Firdevs A. (30) çifti bir süredir ayrı yaşamaya başladı. Ramazan A. 3 çocuğunu da alarak eşinden ayrı yaşarken, bir süre önce çocukların velayetini alan anne Firdevs A. çocuklarını kocasından almak istedi. Ramazan A.’nın çocukları vermemesi üzerine Aksaray Adliyesi İcra Mahkemesi tarafından çocuklar merkeze bağlı Gençosman köyündeki Ramazan A.’nın babaevinden alınarak annesine teslim edilmek üzere İcra Müdürlüğüne getirildi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Eski Yağ Pazarı içerisinde bulunan İcra Müdürlüğüne gelen anne Firdevs A., çocuklarını alıp İcra Müdürlüğünden çıktığı sırada boşanma aşamasında olan eşi tarafından tabancayla kurşun yağmuruna tutuldu.

Kafasından ve sırtından vurulan kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.