HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çocuklarının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşini vurmuştu! Tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşini vurmuştu! Tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 20:18 | Son Güncelleme

Aksaray’da boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak ağır yaralayan şahıs, polisin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Çocuklarının gözü önünde boşanma aşamasındaki eşini vurmuştu! Tutuklandı

Olay, 21 Ekim tarihinde Hacı Hasanlı Mahallesi Eski Yağ Pazarı içerisinde bulunan İcra Mahkemesi Sokağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan Ramazan A. (40) ve Firdevs A. (30) çifti bir süredir ayrı yaşamaya başladı. Ramazan A. 3 çocuğunu da alarak eşinden ayrı yaşarken, bir süre önce çocukların velayetini alan anne Firdevs A. çocuklarını kocasından almak istedi. Ramazan A.’nın çocukları vermemesi üzerine Aksaray Adliyesi İcra Mahkemesi tarafından çocuklar merkeze bağlı Gençosman köyündeki Ramazan A.’nın babaevinden alınarak annesine teslim edilmek üzere İcra Müdürlüğüne getirildi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Eski Yağ Pazarı içerisinde bulunan İcra Müdürlüğüne gelen anne Firdevs A., çocuklarını alıp İcra Müdürlüğünden çıktığı sırada boşanma aşamasında olan eşi tarafından tabancayla kurşun yağmuruna tutuldu.

Kafasından ve sırtından vurulan kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından suç aleti silahla birlikte olay yerinden kaçan Ramazan A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bugün kent merkezinde bir eve gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan şüpheli, daha sonra sevk edildiği Aksaray Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADININ DURUMU KRİTİK

Hastanede yoğun bakımda tedavi süren Firdevs A.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Ekim koronavirüs tablosuBakan Koca paylaştı: İşte 26 Ekim koronavirüs tablosu
Seda Sayan'ın sunacağı çekiliş heyecanla bekleniyorSeda Sayan'ın sunacağı çekiliş heyecanla bekleniyor
En Çok Okunan Haberler
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama
Almanya'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama
Kamu bankalarından yeni kredi paketi
Kamu bankalarından yeni kredi paketi
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
Erdoğan'dan Fransız markalarına boykot çağrısı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Diğer Haberler
Çekmeköy'de düğün konvoyu terörü sonrası harekete geçildi! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'daki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi
26 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Ekim koronavirüs tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Mesut İnce'den açıklama
Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! O esnaftan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la görüştü
Askeri törenle karşılandı
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bursa’da aracın altında kalan yaşlı kadının feci ölümü kamerada
Yaşlı kadının feci ölümü saniye saniye görüntülendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.