Çocuklarının gözü önünde eşini tekme tokat dövdü! Dehşete düşüren olayın nedeni yemeği beğenmemesi çıktı

Olay, 18 Eylül akşamı, Kazım Dirik Mahallesi 370'inci Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, işten geldikten sonra T.Y. ile İran uyruklu eşi K.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.Y., 2 çocuğunun gözü önünde eşini darbetmeye başladı. Evin içinde başlayan darp, balkonda da devam etti. K.K.'nin çığlıklarını duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalleli, bu sırada evden çıkan T.Y.'nin gitmesine izin vermedi. Polis ekiplerinin gelmesiyle T.Y., mahalleli tarafından teslim edildi. K.K. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan T.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BALKONDA ŞİDDET KAMERADA

Görüntülerde Yaşmin'in, balkonda Khodajou'nun başına tabureyle vurup darbetmesi yer aldı. Khodajou'nun vurmaması için Yaşmin'in ayaklarına kapandığı ve bu sırada çiftin iki çocuğundan birinin de balkona çıktığı dikkat çekti. Yaşmin'in bir süre sonra gittiği, darbedilen Khodajou'nun ise güçlükle yerden kalkıp çocuklarını içeriye soktuğu anlar da vatandaşların cep telefonlarıyla çektiği görüntülerde yer aldı. Çiftin yaklaşık 8 yıldır birlikte yaşadıkları ve resmi nikahlarının bulunmadığı, biri engelli 2 çocuklarının olduğu öğrenildi. Öte yandan Khadijeh Khodajou'nun, oturma izninin bittiği de belirtildi.

YARDIMINA KOMŞULARI KOŞTU

Khadijeh Khodajou'nun iki çocuğunun gözü önünde darbedildiğine tanık olan mahalleli, o anları anlattı. Olaya müdahale edenlerden Murat Doğan, "Ben, karşı komşularıyım. Balkonda otururken çocukların bağırışlarını duydum. Çocuk balkondan düştü sandım ve aşağıya inip baktım. Darp olayı olduğunu görünce ise kapıyı çaldık ama açan olmadı. Bir süre sonra eşini darbeden kişi bizim gittiğimizi sanıp dışarı çıkınca polis gelene kadar beklettik. Ardından da onu polise teslim ettik. Bir gün önce de bir tartışma yaşanmıştı. Ona da balkondan bağırarak müdahale ettim. Biz mahalleli olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Kadının vatandaşlık alması için gerekli ücreti aramızda topladık" dedi.

Mahalle sakinlerinden Burak Gencin ise, "Evde otururken birden sokaktan çığlık sesleri gelmeye başladı. Sesler üzerine balkona çıktım. Bir kadının eşi tarafından darbedildiğini gördüm. Bunun üzerine hemen 155'i aradım. Sosyal medyadan da olayı duyurduk. Tüm mahalle dışarıdaydı. Polisin gelmesiyle de kadın ve çocukları kurtarıldı. Öğrendiğimiz kadarıyla eşine şiddet uygulayan kişi tutuklanmış" diye konuştu.

DHA

