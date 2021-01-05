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Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldüren şahıs tutuklandı

05.01.2021 21:13 | Son Güncelleme:
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Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 1 ay önce boşandığı eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.Olay, sabah saatlerinde Uzunçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 1 ay önce boşandığı eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.
Olay, sabah saatlerinde Uzunçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce boşandıkları öğrenilen Sevda Özdemir (33) ile İsa K. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. 3 çocuğun önünde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay sırasında İsa K., eline aldığı bıçakla Sevda Özdemir’i defalarca bıçakladı. Sevda Özdemir kanlar içinde kalırken, İsa K.olay yerinden kaçtı. Annelerinin bıçaklanmasına tanık olan çocukların, aradığı yakınlarının ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevda Özdemir, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özdemir kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.
Olay sonrasında cinayet zanlısı, kısa sürede Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldüren şahıs tutuklandı

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