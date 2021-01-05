HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

05.01.2021 17:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 1 ay önce boşandığı eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.Olay, sabah saatlerinde Uzunçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 1 ay önce boşandığı eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Olay, sabah saatlerinde Uzunçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce ayrıldıkları öğrenilen Sevda Özdemir (33) ile İsa Kösecik isimli şahıs arasında tartışma çıktı. 3 çocuğunun önünde tartışmaya başlayan çift arasındaki gerginlik, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay sırasında İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Sevda Özdemir’i bıçakladı. Sevda Özdemir kanlar içinde kalırken, İsa Kösecik olay yerinden kaçtı.

Annelerinin bıçaklandığını yakınlarına haber verdiler
Annelerinin bıçaklanmasına tanık olan çocukların, aradığı yakınlarının ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevda Özdemir, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özdemir kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.
Yakalanan zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kösecik gazetecilerin, ‘neden yaptınız?’ sorusunu ise cevapsız bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkartmıştı! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı
FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne beraatFETÖ sanığı eski emniyet müdürüne beraat
ING Bank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?ING Bank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!

Dolandırıcıların yeni taktiği koronavirüs aşısı!

Dolandırıcıların yeni taktiği koronavirüs aşısı!

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Zara'nın güzelliği anneden! Annesini görenler inanamadı!

Klozet gerilimi! 'Sıçratmalı yapan Zara değil ama...'

Klozet gerilimi! 'Sıçratmalı yapan Zara değil ama...'

Meteoroloji'den ''İstanbul'a kar geliyor'' iddiasına açıklama

Meteoroloji'den ''İstanbul'a kar geliyor'' iddiasına açıklama

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Son dakika! YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu canlı yayında soruları yanıtladı

Melih Bulu canlı yayında soruları yanıtladı

FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne beraat

FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne beraat

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması

Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması

Kuşadası’nda iğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu taciz eden 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.