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Çocuklarının gözü önünde karısını vuran koca tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 19:46 | Son Güncelleme

Aksaray’da boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak ağır yaralayan şahıs, polisin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.Olay, 21 Ekim tarihinde Hacı Hasanlı Mahallesi Eski Yağ Pazarı içerisinde bulunan İcra Mahkemesi Sokağı’nda meydana geldi.

Çocuklarının gözü önünde karısını vuran koca tutuklandı

Aksaray’da boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak ağır yaralayan şahıs, polisin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
Olay, 21 Ekim tarihinde Hacı Hasanlı Mahallesi Eski Yağ Pazarı içerisinde bulunan İcra Mahkemesi Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan Ramazan A. (40) ve Firdevs A. (30) çifti bir süredir ayrı yaşamaya başladı. Ramazan A. 3 çocuğunu da alarak eşinden ayrı yaşarken, bir süre önce çocukların velayetini alan anne Firdevs A. çocuklarını kocasından almak istedi. Ramazan A.’nın çocukları vermemesi üzerine Aksaray Adliyesi İcra Mahkemesi tarafından çocuklar merkeze bağlı Gençosman köyündeki Ramazan A.’nın babaevinden alınarak annesine teslim edilmek üzere İcra Müdürlüğüne getirildi. Eski Yağ Pazarı içerisinde bulunan İcra Müdürlüğüne gelen anne Firdevs A., çocuklarını alıp İcra Müdürlüğünden çıktığı sırada boşanma aşamasında olan eşi tarafından tabancayla kurşun yağmuruna tutuldu. Kafasından ve sırtından vurulan kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından suç aleti silahla birlikte olay yerinden kaçan Ramazan A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bugün kent merkezinde bir eve gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheli, daha sonra sevk edildiği Aksaray Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede yoğun bakımda tedavi süren Firdevs A.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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