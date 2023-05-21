Çocuklarının gözü önünde katletti! Vahşetin detayları ortaya çıktı: Kıskançlık ve aldatma...

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Şelale Mahallesi 7444 Sokak'taki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı verilip, bir süre önce eşi ile barışan Metin S., tartıştığı eşi Ceylan S.'yi ekmek bıçağı ile defalarca bıçakladı.

Evdeki çocuklar balkona kaçıp yardım isterken, Metin S. yakınlarını arayıp eşini öldürdüğünü söyledi. İhbarla gelen ekipler, Ceylan S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Metin S. ile olay yerine gelen babası R.S. gözaltına alındı. Çiftin 4, 5, 7 ve 11 yaşındaki çocukları koruma altına alınırken, Ceylan S.'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Ceylan S.'nin sırtından 8, boğazından 1 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Diyarbakır'daki eşi ile 4 çocuğunu 2 ay önce yanına getiren Metin S.'nin polisteki ifadesinde; cinayeti kıskançlık ve aldatma şüphesi ile işlediğini söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Ceylan S.'yi 9 bıçak darbesiyle öldüren Metin S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Metin S., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

(DHA)

