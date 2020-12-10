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Çocuklarının gözü önünde kocasını öldüren kadın tutuklandı

10.12.2020 16:12 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 çocuğunun gözü önünde kocası Vedat Demir’i bıçaklayan 38 yaşındaki Şerife Demir tutuklandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 çocuğunun gözü önünde kocası Vedat Demir’i bıçaklayan 38 yaşındaki Şerife Demir tutuklandı. Şerife Demir ifadesinde kocasının çocuklarına ve kendisine şiddet uyguladığı için bıçakladığını söyledi.
Dün akşam Bodrum’un Yalı Mahallesi Defne Sokak’ta oturan 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Şerife Demir çocuklarının gözü önünde meyve bıçağıyla eşi Vedat Demir’i 22 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Meyve bıçağıyla 22 kez bıçakladı"
Akşam saatlerinde evde eşi ve çocuklarıyla tartışan Vedat Demir eşi Şerife Demir’e çalışmasını istedi. Hasta bakıcılığı yapan Şerife Demir rahatsızlığından ve korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı çalışamayacağını söyledi. Bunun üzerine evde çıkan tartışma bir anda büyüdü. Kocasının üzerine yürüdüğünü gören Şerife Demir mutfaktan aldığı meyve bıçağını eşinin karın boşluğuna sapladı. Bir anda cinnet geçirmeye başlayan Şerife Demir eşini 22 kez bıçakladı. Çocuklarının ve komşularının 112 sağlık ekibine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Vedat Demir’i özel bir hastaneye götürürken yolda kalbi durdu. Hastaneye kalp masajı yapılarak giren Vedat Demir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elinde bıçakla polis ekiplerini bekledi
Olayın ardından eve gelen polis ekipleri Şerife Demir’i kıyafetleri kanlar içerisinde gözaltına aldı. Elindeki meyve bıçağını polislere teslim eden Demir, çocuklarına veda ettikten sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

"Kocam şiddet uyguluyordu"
Gece boyunca gözaltında kalan Şerife Demir sabah adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren Demir, kocasının çocuklarına ve kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek “Benden çalışmamı istedi, ben de rahatsız olduğum ve pandemiden dolayı şimdilik çalışamayacağımı söyledim. Bunun üzerine evde tartışmaya başladık. Daha sonra bu olay gerçekleşti. Eşim zaman zaman bana ve 3 çocuğuma şiddet uyguluyordu. Çok pişmanım” dedi.
İfadesinin ardından adli makamlarca tutuklanan Şerife Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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