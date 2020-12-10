Çocuklarının gözü önünde kocasını öldüren kadın tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 çocuğunun gözü önünde kocası Vedat Demir’i bıçaklayan 38 yaşındaki Şerife Demir tutuklandı. Şerife Demir ifadesinde kocasının çocuklarına ve kendisine şiddet uyguladığı için bıçakladığını söyledi.

Dün akşam Bodrum’un Yalı Mahallesi Defne Sokak’ta oturan 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Şerife Demir çocuklarının gözü önünde meyve bıçağıyla eşi Vedat Demir’i 22 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Meyve bıçağıyla 22 kez bıçakladı"

Akşam saatlerinde evde eşi ve çocuklarıyla tartışan Vedat Demir eşi Şerife Demir’e çalışmasını istedi. Hasta bakıcılığı yapan Şerife Demir rahatsızlığından ve korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı çalışamayacağını söyledi. Bunun üzerine evde çıkan tartışma bir anda büyüdü. Kocasının üzerine yürüdüğünü gören Şerife Demir mutfaktan aldığı meyve bıçağını eşinin karın boşluğuna sapladı. Bir anda cinnet geçirmeye başlayan Şerife Demir eşini 22 kez bıçakladı. Çocuklarının ve komşularının 112 sağlık ekibine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Vedat Demir’i özel bir hastaneye götürürken yolda kalbi durdu. Hastaneye kalp masajı yapılarak giren Vedat Demir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.