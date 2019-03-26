HABER

Çocuklarının gözü önünde yaptı! Vahşet

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 15:04 | Son Güncelleme

Erzurum’da 3 çocuk annesi kadın, ayrı yaşadığı ve mahkemede boşanma davaları devam eden eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla kalbinden vurularak öldürüldü. Kaçan zanlı polisin nefes kesen operasyonu sonrası kıskıvrak yakalandı.

Olay, bugün saat 12.45 sıralarında Erzurum’un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıldır eşi Ö.P.’den ayrı yaşayan Seher Polat cinayete kurban gitti.

Erzurum’da kadın cinayeti

Sabah boşanma davası için adliyeye giden Seher Polat mahkemenin ardından ikamet ettiği eve geçti. Kısa bir süre sonra eşi çocuğunu görmek istediğini belirterek Seher Polat’ın bulunduğu eve gitti.
Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrası Ö.P. tabancayla Seher Polat’ı 3 çocuğunun gözü önünde kalbinden tabancayla vurarak öldürdü.
Olay sonrası kaçan Ö.P.’nin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı operasyon başlattı.
Olaydan yaklaşık 1 saat sonra kaçtığı güzergah belirlenen zanlı, Asayiş Şube Müdürü Harun Kaplan’ın da katıldığı nefes kesen operasyonuyla yol kenarında kıskıvrak yakalandı.
Ö.P. sorgulanmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.
Seher Polat’ın cesedi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum cinayet kadına şiddet

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Halepçeli Ali'nin 33 yıllık azmi! Bacaklarını kaybetti, yine de vazgeçmedi

Halepçeli Ali'nin 33 yıllık azmi! Bacaklarını kaybetti ama...

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı!

'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı!

"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı!

"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri yakalandı

Anadolu Selçuklu Devleti'nden kalmıştı! Hızır İlyas Köşkü Gök Gözlemevi olacak

Tarihi köşk, Gök Gözlemevi olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.