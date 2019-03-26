Çocuklarının gözü önünde yaptı! Vahşet

Olay, bugün saat 12.45 sıralarında Erzurum’un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıldır eşi Ö.P.’den ayrı yaşayan Seher Polat cinayete kurban gitti.

Sabah boşanma davası için adliyeye giden Seher Polat mahkemenin ardından ikamet ettiği eve geçti. Kısa bir süre sonra eşi çocuğunu görmek istediğini belirterek Seher Polat’ın bulunduğu eve gitti.