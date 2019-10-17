Çocuklarının kedisinden olmadığı öğrenince dünyası başına yıkıldı

Antalya Manavgat'ta oturan Nazir O., 2002 yılında evlendiği eşi T.D.'den (36) şiddetli geçimsizlik sebebiyle 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Nazir O. ortak çocukları R.O. (13) ve E.B.O. (9) için aylık 300'er lira nafaka ödemeyi taahhüt etti. Zaman içerisinde işleri bozulan ve aşırı miktarda borçlanan Nazir O.'ya karşı, eski eşi T.D. nafakanın arttırılması davası açarak iki çocuk için ayrı ayrı aylık 750'şer lira nafaka istedi. ÇOCUKLARIN BABASI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ



Eşinin boşanmadan önce kendisini aldattığını öğrenen ve çocukların kendisinden olmayabileceği düşünen Nazir O., Manavgat Aile Mahkemesi'nde 'soy bağının reddi' davası açtı. Dava kapsamında Nazir O. ve çocuklardan alınan kan örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderildi. İncelenen kan örneklerinden Nazir O.'nun R. ve E.B.'nin babası olmadığı tespit edildi. Yaşadıklarına hala inanamadığını söyleyen Nazir O., "Eski eşimle memleketimde görücü usulüyle evlenmiştim. Ağabeyini tanıyordum, babasıyla da babam iş arkadaşıydı. Konuşup anlaştık ve 2002 yılında evlendik. Daha sonra Manavgat'a çalışmaya geldik. Manavgat'ta çalışıp çabaladık ve kendi evimizi ve arabamızı aldık. Eşim de çalışmaya başladı. Bir süre sonra önce kızım R.O., ardından da E.B.O. dünyaya geldi. Zaman içerisinde eşimle aramızda sorunlar yaşamaya ve tartışmaya başladık." dedi.

'ÇOCUKLAR DA SENDEN DEĞİL' Eşinin kendisini o zaman birlikte çalıştığı iş arkadaşıyla aldattığını bizzat iş arkadaşından duyduğunu anlatan Nazir O., "Bir gün çalışırken iş arkadaşım dediğim kişi bana, 'Sen, T.'den boşan onunla ben evleneceğim. Benim onunla uzun süreli ilişkim var' dedi. Kan beynime sıçradı. Hemen eve gittim, eski eşimle tartıştık. Manavgat'ta yaşayan ağabeylerini de çağırdım, çok sinirliydim. Aramızda şiddetli münakaşa oldu. Bu sırada eski eşim T. bana, 'Ben iş yerindeki arkadaşını kastederek 'Onu seviyorum. Onunla evleneceğim, beni boşa' dedi. Ağabeylerinin ikna çabasına karşılık, bana 'Çocuklar da senden değil zaten' dedi." diye konuştu. "SOY BAĞININ REDDİ DAVASI AÇTIM"



Yaşadıkları tartışmanın ardından eski eşiyle boşandıklarını belirten Nazir O., şöyle devam etti "Boşanma davasında, çocukların velayeti annelerine verildi. Ben de aylık 300'er liradan 600 lira nafaka verecektim. Eski eşim benden boşanınca, evlilik için bekleme süresini bile beklemeden 2 ay sonra o adamla evlendi. Boşanma davası sürecinde ve boşandıktan sonra çok zor günler geçirdim. Evimi satmak zorunda kaldım. Psikolojik olarak yıprandım ve 2 yıl işsiz kaldığım dönemde eski eşim çocuklar üzerinden defalarca icra gönderdi. Eski eşim geçen aylarda nafakanın arttırılması için dava açtı ve çocukların nafakasının 750'şer liraya yükseltilmesini istedi. Eski eşimin evlendiği adamın eski karısı bir arkadaşıma ulaşmış. Çocuklarım olarak bildiğim R. ve E.B.'nin aslında benden olmadığını söylemiş. Bu sırada aklıma bir tartışma sırasında eski eşimin söylediği sözler geldi. Ben de gerçeğin ortaya çıkması için Manavgat Aile Mahkemesi'nde 'soy bağının reddi' davası açtım."