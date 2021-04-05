HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çocuklarının okulunun önünde kayınpederini öldürdü

Çocuklarının okulunun önünde kayınpederini öldürdü

05.04.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini çocuklarının okuduğu okulun önünde bıçaklayarak öldürdü.Olay, Ereğli ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi Mehmet Akif Okulu önünde meydana geldi.

1/

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini çocuklarının okuduğu okulun önünde bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Ereğli ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi Mehmet Akif Okulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damat T.K. ile kayınpeder Ramazan Başarı (55) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine T.K., kayınpederi R.B.’yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.B. olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ramazan Başarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
ASUD uyardı: İstanbul'da asbest alarmı! ASUD uyardı: İstanbul'da asbest alarmı!
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında, nereli? İşte, şarkıları...

Hakan Altun kimdir?

Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni belli oldu

Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni belli oldu

Gündüz vakti akıllara durgunluk veren olay! Kamera kayıtları incelenince ortaya çıktı

Gündüz vakti akıllara durgunluk veren olay!

Kırklareli’nde Nisan'da kar sürprizi

Bir ilde Nisan'da kar sürprizi

Bursa'da dereler taştı! Evleri ve tarım arazilerini su bastı

Bursa'da dereler taştı! Evleri ve tarım arazilerini su bastı

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.