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  4. Çocuklarının olduğu arabanın camını kırınca deliye döndü! Trafikte feci kavga... Baygınlık geçirdi

Çocuklarının olduğu arabanın camını kırınca deliye döndü! Trafikte feci kavga... Baygınlık geçirdi

12.09.2024 11:31
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İzmir’in Konak ilçesinde kamyonu duraklatan bir çikolata markasının plasiyeri ile vatandaş arasındaki tartışma kavgaya döndü. Kendisine küfür eden vatandaşın arabasının camını yumrukla kıran plasiyer, arabanın içinde çocukları olan şoför tarafından darbedildi. Meydana gelen olay sokaktan geçen motokuryenin kask kamerası ile görüntülenirken, plasiyer olayın ardından baygınlık geçirdi.

Olay dün Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir çikolata markasının plasiyeri, sokakta duraklama yapınca, trafiği zora soktuğu gerekçesiyle vatandaş tarafından uyarıldı. Uyarının ardından plasiyer, otomobil sürücüsüne bağırınca, sürücü de kendisine küfürle karşılık verdi.

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ARACIN ARKA CAMINI YUMRUKLA KIRDI! SÜRÜCÜ DELİYE DÖNDÜ

Bu esnada sinirlenen plasiyer otomobilin peşinden koşarak aracın arka camını yumruk atarak kırdı. Otomobilde çocukları bulunduğu için deliye dönen sürücü, otomobilinin camına yumruk atan adamla birbirine girdi.

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Bu esnada yoldan geçen ve olayları kayıt altına alan, sosyal medyada Ceymotovlog kanalında videolar paylaşan motokurye, araya girerek tarafları ayırdı.

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BAYGINLIK GEÇİRDİ

Öte yandan yaşanan kavganın gerginliğiyle, olayın ardından plasiyer baygınlık geçirdi. Cama yumruk attığı için bileğinde de kesik olan plasiyer, vatandaşların ilk yardımıyla ayağa kalktı.

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Saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü de daha sonra araçta bulunan iki çocuğunu dışarı çıkarttı. Kavga nedeniyle korkudan ağlayan çocuklar, arabada bulunan yakınları tarafından sakinleştirildi. (İHA)

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AW285896_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir trafik kavga
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