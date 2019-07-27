Çocuklarının öldürüldüğünü iddia ettiler

Ankara’nın Polatlı ilçesinde temizlediği silahın ateş alması sonucu kendisini vurduğu öne sürülen 25 yaşındaki astsubayın yapılan otopsisinde, kurşunun giriş noktası açısına göre kendini vuramayacağı ve astsubayın elinde barut belirtilerine rastlanmadığı ortaya çıktı. Askerin ailesi çocuklarının öldürüldüğünü öne sürüp soruşturmanın yeniden açılmasını istedi.

7 Mart tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşanan olayda, 85. Topçu Tugayın’nda görevli Astsubay Çavuş Fatih Teber (25), iddiaya göre eşi S.A. Teber ile birlikte yaşadığı evde temizlediği silahının ateş alması sonucu boynundan yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit olduğu açıklanan Teber için, 8 Martta Denizli’nin Serinhisar ilçesinde resmi cenaze töreni düzenlendi ve ardından toprağa verildi.

Elinde barut artıkları bulunmadığı belgelendi

Geçen sürede yapılan otopsi ve incelemelerin ardından şehidin ailesinden elde edilen kriminal belgelerine göre, şehit astsubayın ellerinde barut ve atış artıklarına rastlanmadığı belirtildi. Rapora göre ayrıca kurşunun giriş noktası açısına göre Teber’in kendi kendini vurmayacağı ifade edildi. Olayın ardından açıklamalarda bulunan şehidin ailesi olayın gelen raporlara göre intihar olmadığı için tekrar soruşturulmasını istedi.