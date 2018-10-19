Çocuklarının tedavisi için davet aldıkları Avusturya'ya gitmek istiyorlar

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yaşayan Demir ailesinin doğuştan ishal ve kusma şikayeti bulunan 2 çocuğuna Türkiye'de konulamayan tanı, Avusturya'dan geldi. Kan örnekleri Avusturya'ya gönderilen ailede EPPCAM mutasyonu teşhis edildi. Avusturyalı doktor Andreas Janecke'den tedavi edilmek üzere davet alan aile, bu ülkeye gidebilmek için yardım bekliyor.

Manavgat ilçesinde oturan Emine (34) ile Uysal Demir (35) çiftinin kızları Menekşe (12) ve Melek (2), dünyaya geldiklerinden beri kronik ishal ve kusma rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Menekşe'nin doğumundan 10 gün, Melek'in ise 13 gün sonra başlayan rahatsızlığına doktorlar teşhis koyamadı. Emine Demir, Menekşe'nin doğumundan 10 gün sonra baş gösteren rahatsızlık nedeniyle o dönem oturdukları Konya'da hemen özel hastaneye gittiklerini söyledi. Menekşe'nin 1,5 ay gözetim altında kaldığını, doktorların teşhiste bulunamadığını aktaran Emine Demir, oradan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yönlendirildiklerini söyledi. Burada da yaklaşık 2 ay kalan Menekşe'ye hiçbir teşhis koyulamadı. Aile, çocuklarını bu defa Konya Meram Tıp Fakültesi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine götürdü. Bu hastanelerde de çare bulunamadı.

Çiftin tedavi arayışı devam ederken, 5 yaşına giren Menekşe, bir anda iyileşti. Kusma ve ishal şikayetleri kesilen Menekşe, gelişerek, sağlığına kavuştu; yaşıtları gibi normal hayat sürdürmeye başladı. Menekşe'nin iyileşmesine anlam veremeyen çift, şimdi ise rahatsızlığı aynı olan küçük kızları Melek'in tedavisine çare arıyor.

TANI INNSBRUCK ÜNİVERSİTESİ'NDEN GELDİ

Melek Demir'in tedavisine Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde devam ediliyor. Hastalığa bir türlü tanı koyamayan doktorlar, aile bireylerinden kan örnekleri alarak, genetik taramadan geçirilmesine karar verdi. Kan örnekleri, Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi'ne gönderildi. Innsbruck Üniversitesi'nden bağırsak uzmanları, ailenin genetik yapısını inceledikten sonra Melek'in EPPCAM mutasyonunun pozitif olduğunu bildirdi. AÜ Hastanesi'nden aile ile iletişime geçen doktorlar, tanıyı açıkladı. Tanının belirlenmesinin ardından aile, AÜ'deki doktorlar aracılığıyla birkaç defa Innsbruck Üniversitesi'ndeki uzman hekimlerle görüştü. Bağırsak uzmanı Dr. Andreas Janecke, Avusturya'ya gelmeleri halinde tedavi için yardımcı olabileceğini söyleyerek, aileye mail gönderip, davette bulundu.

AVUSTURYA'YA GİDEBİLMEK İÇİN YARDIM BEKLİYORLAR

Çocuklarının, bağırsaklarındaki hücre eksikliğinden kaynaklı rahatsızlık yaşadığını anlatan Emine Demir, zor günler geçirdiklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Avusturya'a gidip, tedavi olmak istediklerini belirten Demir, "Innsbruck Üniversitesi'nden Dr. Andreas Janecke bizi çağırıyor. 'Gelin, tedavi edeyim' diyor. Bizim gidecek imkanımız yok. Çocuklarım yaşıtlarından çok geride. Menekşe'de tanı konulmamıştı. Melek'te tanı koyuldu, tedavi olsun istiyoruz. Türkiye'de böyle bir hastalık ve tedavisi yokmuş. Kendi imkanlarımızla Avusturya'ya gitme imkanımız yok" dedi.

Büyük kızının iyileşmesine rağmen zaman zaman rahatsızlığının nüksettiğini, küçük kızında ise belirtilerin sürekli olduğunu dile getiren Emine Demir, çocuklarının tedavisi için kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.