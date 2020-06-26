Çocuklarının velayetini kaybeden anne intihara kalkıştı

Olay, akşam saatlerinde Samsun Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aile mahkemesinde görülen boşanma davasında, 2 çocuğunun velayeti babaya verilince, C.T. mahkeme salonunda sinir krizi geçirdi.

Mahkeme çıkışında adliye binasının 4'üncü katında bulunan köprüye çıkan C.T., çocuklarının velayetinin kendisine verilmezse intihar edeceğini söyledi.

Polislerin çabasına rağmen ikna olmayan kadının yanına Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç geldi. Kılıç, kadının köprüden inmesi için ikna etti. Görevlilerin yardımıyla köprüden inen C.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)





