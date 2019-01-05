HABER

Çocuklarının yanan evde kaldığını zanneden anne sinir krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 01:37 | Son Güncelleme

Sivas'ta 2 katlı ahşap evde çıkan yangında mahsur kalan baba ve 3 çocuğunu itfaiye ekipleri kurtarırken, yangın sırasında çocuklarının evde kaldığını düşünen anne sinir krizi geçirdi.

Şokta olan anneyi polis, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmek için uzun süre çaba sarf etti.

Bir annenin korku dolu anları

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi’nde 5 kişilik Suriyeli bir ailenin yaşadığı evin 2. katında baba ve 3 çocuğunun evde bulunduğu sırada yangın çıktı.
Henüz nedeni tespit edilemeyen yangın kısa sürede evi sardı. Baba 3 çocuğuyla balkona çıkarak kurtarılmayı bekledi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarda bulunması ile olay yerine gelen itfaiye aileyi kurtarmayı başardı. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sırasında komşusunda olan kadın, haberi alır almaz koşarak evine döndü. Evine geldiğinde çocuklarının yanan evde kaldığını düşünerek sinir krizi geçirdi.
Şokta olan anneyi polis, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmek için uzun süre çaba sarf etti.
Çocuklarının yangın sırasında evde kalmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenen anne rahat bir nefes aldı.
Yangını fark ederek ihbarda bulunan Mevlüde Parlak adındaki yaşlı kadın, “Çocuklar içerideydi. Bende tuttum tuttum aşağı indirdim. Komşulara bağırdım ev yanıyor çıkın dedim. Zillere bastım çıktılar. Çocuklar balkondaydı. Birden bire oldu. Dışarıdan baktım ki yanıyordu. Bende hemen koştum, haber verdim” dedi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas yangın korku dolu anlar sinir krizi

En Çok Okunan Haberler

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

F.Bahçe ilk transferini yaptı!

F.Bahçe ilk transferini yaptı!

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem

Kayıp Evrim’in tutuklu olan babası serbest bırakıldı

Kayıp Evrim olayına ilişkin yeni gelişme!

Melih Gökçek çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Kuzey Irak'tan acı haber: Bir asker şehit

Bir şehit haberi daha!

Türkiye'yi yasa boğan cinayetle ilgili yeni detaylar!

Türkiye'yi yasa boğan cinayetle ilgili yeni detaylar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.