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Çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 23:46 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta yanında çocuklarıyla evine giderken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Şaban K.

Zonguldak’ta yanında çocuklarıyla evine giderken silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Şaban K. (43), iki çocuğuyla birlikte evine yürürken kimliği belirlenemeyen kişinin saldırısına uğradı. Şaban K., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerin olay yerine acil sağlık ekipler müdahale etti. Şaban K. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ekipler ise her yerde kaçan zanlıyı arıyor.

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