Çocuklarınız için sağlıklı ve eğlenceli en iyi oyun hamuru çeşitleri

Çocuklar bilgisayar, telefon, tablet ya da televizyon gibi elektronik aletlerle vakit geçirmeye bayılır. Oysa bu elektronik aletlerle fazla vakit geçiren çocukların psikolojileri olumsuz yönde etkilenebilir. Bu nedenle çocuğunuzun eline elektronik cihaz vermek yerine onunla farklı aktiviteler yaparak vakit geçirmelisiniz. Oyun hamuru ile yapılan aktiviteler, çocukların zekâ ve el becerilerini güçlendirir. Çocukların hayal dünyasını konuşturabileceği en iyi oyun hamuru hangisi öğrenmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız sizler için seçtiğimiz birbirinden sağlıklı ve eğlenceli oyun hamurlarını incelemeden geçmeyin!

1. Kalitesiyle adından söz ettiren Hasbro B5517 Play Doh Oyun Hamuru

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Çocukların eğlenirken öğrenmesini de ister misiniz? Cevabınız ''Evet.'' ise kalitesine ve sağlıklı materyaline güvenebileceğiniz en iyi oyun hamuru markası burada! Çocukların zekâ gelişimine katkıda bulunan Hasbro B5517 Play Doh Oyun Hamuru; mavi, sarı, kırmızı ve beyaz olmak üzere toplam 4 renkten oluşur. Oyun hamurunu birbirinden eğlenceli aktivitelerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çocuklar için özel olarak tasarlanan oyun hamuru, çocuk sağlığı düşünülerek en kaliteli malzemelerle üretilir. Kapaklı kutuları sayesinde herhangi bir kuruma yapmayan oyun hamuru, kolay şekil alabilen yapısıyla eğlencenin yeni adı hâline gelecek!

2. Pastel renkleriyle harikalar yaratan Bonnie Play Dough Doğal Oyun Hamuru

Çocuğunuzun pastel renk tonlarına bayılacağı Bonnie Play Dough Doğal Oyun Hamuru, eğlenceli oyun aktiviteleri sırasında vazgeçemeyeceği materyallerden biri hâline gelecek. ''Doğal oyun hamuru nasıl yapılır?'' sorusunun cevabını merak ediyorsanız kısaca bahsedelim. Ürün, ev yapımı ve yenilebilir gıda malzemeleriyle elde edilir. Özellikle küçük çocuklar oyun oynarken her şeyi ağızlarına götürür. Bu gibi durumlarda yenilebilir malzemeden olmayan hamurlar, çocukların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Oyun hamuru, tamamen doğal malzemelerden üretildiği için çocuğunuzun sağlığına zarar vermez. Kapaklı kavanozlarda gönderilen ürün, kuruma yapmaz ve uzun süre ilk günkü görünümünü korur.

3. Eğitici yönüyle Dede-ArtCraft Oyun Hamuru

Yumuşak yapısıyla kolayca şekil alabilen Dede-ArtCraft Oyun Hamuru, çocukların eğlenceli saatler geçirmesine yardımcı olur. Kırmızı, yeşil, mavi ve sarı renklerin bulunduğu 4'lü oyun hamuru seti, kapaklı kutuları sayesinde kuruma yapmaz. Böylece uzun süre kullanılır. Eğitici yönü bulunan oyun hamuru, çocukların el becerilerinin ve zekâ gelişimlerinin desteklenmesine katkı sağlar. Kolayca şekil alabilen yapısıyla çocukların hayal gücünü sonuna kadar aktarabileceği oyun hamuru, kaliteli malzemelerden üretilir. Görsel hafızaya ve zekâsının gelişimine katkı sağlayan oyun hamurunu incelemeden geçmeyin deriz!

4. Geniş renk yelpazesiyle dikkat çeken Carioca Plasty Oyun Hamuru

Paket içinde tam 10 farklı renk seçeneği bulunan Carioca Plasty Oyun Hamuru, çocukların hayal gücünü özgürce aktarmasına imkân tanır. Kalem formunda bulunan oyun hamuru, kolayca şekil alabilen yumuşak yapısıyla çocukların en sevdiği oyuncaklarından biri olmaya aday! İçerisinde bulunan birbirinden güzel ve canlı renk seçenekleriyle deniz, ağaç, bulut, hayvan gibi birçok figürü kolayca yapmasını sağlar. ''En iyi oyun hamuru markası hangisi?'' sorusunun cevabını merak ediyorsanız çocukların el becerilerini ve görsel zekâlarını geliştiren, glüten içermeyen Carioca, en iyi markalar arasında yer alır.

5. Tamamen doğal malzemelerle üretilen MammacomicaDough Doğal Oyun Hamuru

Tamamen ev yapımı ve doğal materyallerle üretilen MammacomicaDough Doğal Oyun Hamuru, 6 farklı renk içerir. Toksik olmayan gıda sınıfı malzemelerden üretilen oyun hamuru, çocukların can güvenliğini korumak için en doğru seçenekler arasında yer alır. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil, turuncu ve mor renk seçenekleriyle çocukların hayal gücünü özgürce yansıtmasını sağlayan ürün, kaliteli yapısıyla kolayca şekil alır. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilecek hiçbir gıda maddesi içermeyen ürün, kapaklı ve muhafazalı kavanozları sayesinde kurumadığı için uzun süre kullanılır.

6. En eğlenceli oyunlarda çocuklara eşlik eden Sunman Crafy Oyun Hamuru Seti

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Çocukların oyun dünyalarında sınırsız eğlence yatıyor. ''Oyun hamurundan neler yapılır?'' sorusunun cevabına gelince tamamen çocukların hayal dünyasına kalmış. Çocuğunuzun hayal gücüne katkıda bulunan Sunman Crafy Oyun Hamuru Seti, görsel zekâsını ve el becerilerini geliştirir. Set hâlinde satışa sunulan aktivite materyalinde 4 adet oyun hamuru, hamur açma merdanesi ve hamur açma sehpası yer alır. Mavi, kırmızı, sarı ve yeşil renklerin bulunduğu set, çocukların hayal gücünü özgürce dışarı vurmasına yardımcı olur. Sunman kalitesiyle tasarlanan oyun hamuru seti, çocukların sağlığını düşünerek en kaliteli malzemelerden üretilir. Paraben ve alerjen içermez.

7. Canlı renkleriyle görsel şölen sunan Let's Oyun Hamuru

Kapaklı kutularda gönderilen Let's Oyun Hamuru, kuruma yapmaz ve uzun süre boyunca çocuğunuza eşlik eder. 6 farklı canlı rengin yer aldığı oyun hamuru, yumuşak yapısıyla kolayca şekil alır ve tüm figürlerin yapılmasına imkân tanır. Çocuğunuzun eğlenerek vakit geçirmelerine yardım eden oyun hamuru, hayal gücünde yatan her şeyi özgürce sergilemesini sağlar. Böylece el becerileri ve görsel zekâsı gelişen çocuklar okul çağına daha çabuk hazırlanır. Çocukların sağlığı düşünülerek en kaliteli malzemelerden üretilen oyun hamuruna şans vermeye ne dersiniz?

8. Yumuşak yapısıyla kolayca şekil alan Staedtler 8134 02 Noris Clup Oyun Hamuru

Canlı renk tonlarıyla eşsiz bir eğlence yaşatan Staedtler 8134 02 Noris Clup Oyun Hamuru, çocukların hayal gücünü yansıtmasına katkı sağlar. Turuncu, pembe, mor ve yeşil renklerin bulunduğu oyun hamuru seti 4'lü olarak satışa sunulur. Yumuşacık yapısıyla kolayca şekil alabilen hamurlar, çocuklar için özel olarak üretilir. Aktivite materyali yüzeylere yapışmaz, çocukların eğlenirken becerilerinin de gelişmesine katkı sağlar. Kapaklı kutularda gönderilen oyun hamurları, serin ve güneş görmeyen yerde muhafaza edildiğinde uzun süre dayandığı için ilk günkü görünümünü korur.

9. Yaratıcılığının gelişmesine katkı sağlayan Pritt Oyun Hamuru

Çocuğunuzun yaratıcılığının gelişmesine katkı sağlayan Pritt Oyun Hamuru, canlı renk tonlarıyla en eğlenceli deneyimleri yaşatır. Doğal gıda malzemelerinden oluşan ve içinde sağlığa zararlı kimyasallar bulundurmayan sağlıklı oyun hamurunu gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, pembe ve beyaz renklerin bulunduğu hamur seti, çocukların en eğlenceli oyunlarına eşlik eder. Yumuşak yapısıyla kolayca şekil alabilen hamurların renkleri karıştırılabilir. Çocuğunuzun görsel zekâsının, el kaslarının ve becerisinin gelişmesine büyük oranda katkı sağlar. Kuruduğu zaman su eklenirse tekrar kullanılabilir. Kolay temizlendiği için sizi de yormaz.

10. El becerilerini geliştiren CESETOYS Doğal Nişastalı Oyun Hamuru Ve Tepsi Seti

"Çocuğum için satın alabileceğim en iyi oyun hamuru seti hangisi?" derseniz CESETOYS Doğal Nişastalı Oyun Hamuru Ve Tepsi Seti, tam size göre! Çocukların eğlenceli oyunlarına eşlik eden oyun seti, hayal güçlerinin ve el becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur. Çocukların içinde yaşadıkları hayal dünyasını dışa yansıtarak zekâlarının gelişmesine katkı sağlayan ürün, okul öncesi çocukların aktivitelerine eşlik eder. Çocuğunuz set içerisinde bulunan yardımcı materyaller sayesinde oyun hamurlarına tüm şekilleri verebilir ve eğlenceli anlar yaşayabilir. Çocuklar için en iyi oyun hamuru seti arasında yer alan ürüne göz atmadan geçmeyin!