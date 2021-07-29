Çocuklarınız LEGO ile hayal gücünün sınırlarını aşsın

Çocukların LEGO ile erken yaşta tanışması onların zihinsel ve bilişsel gelişimini olumlu yönde etkiler. Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştiren LEGO parçalarıyla oynayan çocukların, problem çözme ve sorgulama yetileri de bir o kadar gelişir. Çocukların, LEGO’larla yarattığı şekilleri bir anda bozabilmeleri ve ardından yeni şekiller yaratmaları, onları yeni yollar denemeye teşvik eder. Çocuklarınızın gelişimine yardımcı olacak LEGO oyuncakları sizler için listeledik.

1- Çocuklar için kendin yap dekoratif aksesuar yapım parçaları

Bu LEGO Dots Ekstra Dots paketiyle çocukların benzersiz takılar veya oda dekorları yapmaya olan ilgilerini arttırabilir ve kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyabilirsiniz. Bu LEGO paketleriyle çocuklarınızın benzersiz hediyelikler ve oda dekorasyonları yapma konusundaki ilgisini uyandırabilir ve onlara kendilerini ifade etme fırsatı verebilirsiniz. Bu parçalar, bileziklerden oda dekorasyonlarına kadar her şeyi süslemek için ideal parçalardır.

LEGO Dots Ekstra Tamamlayıcı Parça Setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Onların minik bir şehir bahçesi yaratmalarını sağlayın

Çocuklarınız bu sevimli detaylara bayılacak! Yaratıcı hediyeleriyle onu mutlu ederken işlevleri ile çocukların yaratıcı oyunları oynamasına olanak sağlayabilir. Bu aynı zamanda harika bir özel gün hediyesi olacak!

LEGO Friends Heartlake City Parkı Yapım Setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Kendin yap oyuncak bileklik yapım seti

Yaratıcılığa eğilimli bir çocuğa, bu eğlenceli Müzik Bilekliği oyuncak setiyle sürpriz yapabilir ve sınırsız tasarım imkanının olduğu eğlenceli bir yolculuğa çıkarabilirsiniz!

LEGO Dots Müzik Bileklik Çocuklar İçin Kendin Yap Oyuncak Bileklik Yapım Setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Hayvanlar dünyasına renkli ve yaratıcı dokunuş

Bu renkli ve baskılı LEGO yapım parçaları paketi, çocukları eğlendirirken yaratıcı özgüvenlerini geliştirmeye yardımcı olur. Okul öncesi çocuklar için oldukça öğretici olacak!

LEGO DUPLO Classic Yaratıcı Hayvanlar Yapım Setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Aksiyon yaratan oyuncaklar için

Bu deniz polisi ve itfaiyeci oyuncak seti fantastik oyunlara ilham verecek. Çocuklar, ilham verici mini figürlerle heyecan verici polisiye olaylar veya yangın hikayeleri yaratabilir.

Deniz Polisi ve İtfaiyesi LEGO setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Kim Batmobil’e binmek istemez ki?

Kötülerin korkulu rüyası Batman, çocukların ise çok sevdiği bir kahraman. Yaratıcı ekipmanları ile çocukları kendine hayran bırakan Batman’in dillere destan Batmobil’ini bilmeyen yoktur. Batman hayranı çocuklarınız karşılarında bu hediyeyi görünce ne yapacaklarını şaşıracaklar.

LEGO DC Batman Klasik Batmobil LEGO Setine BURADAN ulaşabilirsiniz

7- Çocuklarınız bu botanik bahçesiyle oynamaktan büyük zevk alacak

Bu LEGO seti ile çocuklarınızın hayal gücü adeta çiçek açsın. Çocuklarınız ayrıca LEGO bloklarından yapılmış güzel bir çiçek sergileme imkanı sunacak.

LEGO Botanik setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- LEGO araba yarışı yapmaya ne dersiniz?

Çocuklarınız bu seti görünce tam anlamıyla büyülenecek. Kendi ralli arabalarını yapan çocuklar, arabaya kuracakları elektronik ekipman sayesinde akıllı telefonlar sayesinde yaptıkları araçları yapıştırabilecek. Hem bir araba inşa edecekler, hem de elektronik mekanizmasını geliştirecekler daha ne olsun?..

LEGO Technic Uygulama Kumandalı Top Gear Ralli Arabasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- LEGO DUPLO ile sınırsız tasarım imkânı

İçerisinde bulunan 200 parça ile çocuklarınızın beceri yeteneklerini keşfetmelerini sağlarken aynı zamanda oyunlar oynayabileceği eğlenceli oyuncaklar yapmasına olanak sağlayın.

LEGO DUPLO Classic Yaratıcı Doğum Günü Kutlaması Yapım Setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- LEGO Classic ile hayal gücünün sınırı yok

Birbirinden farklı hediyelik eşyaları da içinde bulunduran bu Lego yapım setine bayılacaksınız! Çocuklarınıza rengarenk yapım oyuncaklarıyla sınırsız yaratıcı oyuncak olanağı sunarak hayal güçlerine katkı sağlayacaksınız. Kolay anlaşılır talimatları sayesinde küçük çocukların öz güvenle model yapmayı öğrenmesinin harika bir yolu olacak.

LEGO Classic Yapım Parçalarına BURADAN ulaşabilirsiniz.



