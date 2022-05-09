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Çocuklarınızda dikkat edin! İleride kansere neden olabiliyor

09.05.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebeveynler çocuklarının doymadığını düşünerek fazla yemek verebiliyorlar. Ancak verilen fazla yemekler çocuklarda fazla kilolara neden oluyor. Yenilen yemekler alışkanlığa dönüşerek çocukların kilolarının verilmesini gün geçtikçe daha zor hale getiriyor. Çocuklarda tatlı olduğu düşünülen bu kilolar ileride kansere neden olabiliyor.

Çocuklarınızda dikkat edin! İleride kansere neden olabiliyor

Fazla kilonun birçok hastalığın oluşumunda etkisi olduğu biliniyor. Kilo hem görüntü olarak hem de sağlık olarak olumsuz durumlara yol açıyor. Küçük çocuklarda görülen kilolar toplum tarafından zararsız ve tatlı görülse de ileride ciddi sorunların oluşmasına yol açıyor. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, erişkinlerde aşırı kilolu yani obez olmanın bağırsak, böbrek, meme kanseri dahil birçok kanserle ilişkili olduğunu söyledi. Obezite olanların sayısı beslenme alışkanlıklarının değişmesi, hazır gıdalara gösterilen ilginin yükselmesi nedeniyle gün geçtikçe artıyor.

FAZLA KİLOLU ÇOCUKLARDA KANSER RİSKİ ARTIYOR

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Çocukluk ve erken erişkinlik dönemlerindeki obezitenin kanserle ilişkisi konusunda yeterli bilgi bulunmadığını bildiren Prof. Dr. Coşkun, “Bu konuyla ilgili Jimmy Celind ve arkadaşları birkaç gün önce Cancer Communications dergisinde önemli bir çalışma yayınladılar. Götoborg Üniversitesinde yapılan çalışmada yaklaşık 36 bin erkek taranmış ve aynı bireyin 8 yaş ile 20 yaşlardaki kilo durumları değerlendirildi. Sekiz yaşında fazla kilolu olan çocuklarda erişkin dönemde kanser riskinin artmış olduğu gösterildi. Yine benzer şekilde 20'li yaşlarda da fazla kilolu olmak ileriki dönemde kanser riskini artırıyor. Fakat çalışmanın en ilginç sonuçlarından birisi 8 yaşında obez olan bir çocuk 20'li yaşlarda normal kilosuna dönmüş olsa dahi yaklaşık yüzde 40'lık artmış kanser riski hala devam ediyor” dedi.

YAŞ İLERLEDİKÇE ZAYIFLANSA BİLE KANSER RİSKİ DEVAM EDİYOR

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Çocukluk döneminde fazla kilolu olmanın birçok sağlık problemini beraberinde getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Coşkun, şu bilgileri verdi: "Yetişkin dönemde kanser riskine neden olduğunun gösterilmesi son derece önemli. Daha da önemlisi ergenlik ve sonrası dönemde ideal kiloya ulaşılsa dahi çocukluk dönemindeki obeziteye bağlı olarak artmış kanser riski devam ediyor. Bu nedenle ailelerin çocukluk döneminde kilo kontrolüne dikkat etmeleri son derece önemli. Bizim toplumuzda maalesef kilolu çocuk sağlıklıdır şeklindeki yanlış yaklaşım bazen kabul görüyor. Anneanne ve babaannelerin çocuk bakma dönemlerindeki bu inanışları da obeziteyi tetikliyor. Halbuki gerek çocukluk gerekse erişkin döneminde sağlıklı olmanın yolu ideal kilo kontrolünden geçiyor. Gerek egzersiz gerekse beslenme düzenimizle çocukluktan itibaren bunu sağlamaya çalışmalıyız."

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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