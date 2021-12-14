Çocuklarınızı sevindirirken bütçenizi de düşünen hediyeler için 3000 TL altı akıllı telefon önerileri

Akıllı telefonlar büyük küçük fark etmeksizin herkesin elinde. Hayatı kolaylaştıran teknolojik özellikleri bir yana müzik, video ve oyunlarla eğlenceli zaman geçirmeyi sağlayan bu cihazlar, haliyle çocuklar için harika bir hediye seçeneği oluyor. Siz de çocuğunuzu mutlu ederken bütçenizi yormayacak bir akıllı telefon arıyorsanız 3000 TL altındaki akıllı telefonları bulabileceğiniz listemize mutlaka göz atmalısınız!

1. Samsung Galaxy A11 çağın ilerisinde

Sizin için seçtiğimiz ilk hediye önerisi olan Samsung Galaxy A11, 32 GB depolama alanı, 8 çekirdekli işlemcisi ve 2 GB RAM'i ile fark yaratıyor. Geniş ekranı ve sonsuz ekran özelliği ile keyifli bir video izleme deneyimi sunuyor. 8 MP ön kamerası yüksek kaliteli selfieler çekmenize yardımcı olurken arka kameranın canlı odak fonksiyonu muhteşem fotoğraf kareleri yakalamanızı sağlıyor. Ayrıca uzun süreli pil ömrü kesintisiz bir şekilde oyun oynamanızı, paylaşım ve canlı yayın yapmanızı kolaylaştırıyor.

Zarif dizayna sahip olan Samsung Galaxy A11'i detaylı incelemek için buraya tıklayın.

2. Şık tasarımı ile Oppo A16

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Hediye seçememekten bunaldınız mı? Sizi bu dertten kurtaracak olan Oppo A16, yapay zeka göz koruma özelliği ile bulunduğunuz ortama uygun olan parlaklığı ayarlayarak gözlerinizin yorulmasını engelliyor. 80 derece geniş açılı 13 MP ana kamerası, göz alıcı fotoğraf kareleri yakalamanıza yardım ediyor. Ürünün güçlü işlemcisi, gecikmeleri %18 azaltarak yüksek hızın keyfine varmanızı sağlıyor. 5000 mAh pil ömrü ile uzun saatler boyunca video izlemenize olanak sunuyor.

Dayanıklı yapısı ile uzun yıllar kullanım imkânı sunan Oppo A16 hakkında bilgi edinmek için buraya tıklayın.

3. Çarpıcı dizaynı ile General Mobile GM21

Sıradaki hediye önerimiz olan General Mobile GM21, üçlü yapay zeka kamera özelliği ile aynı anda birden fazla kare çekerek kusursuz fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor. Hyper Engine teknolojisi, 8 çekirdekli işlemcisi ve 4 GB RAM kapasitesi ile yüksek hızda kullanım sunuyor. Yüksek çözünürlüklü LCD ekranı farklı bir görüntü deneyimi yaşamanıza yardımcı olurken 5050 mAh pil gücü canlı yayın yapmanıza, video izlemenize hatta uzun saatler boyunca oyun oynamanıza olanak sunuyor. Zarif tasarımı ile kendine hayran bırakan ürün uzun yıllar boyunca kullanım garantisi veriyor.

Tasarım harikası olan General Mobile GM21'i sepete eklemek için buraya tıklayın.

4. Tecno Camon 16 ile estetik ve kalite bir arada

Hem maddi olarak yormayacak hem performansı ile mest edecek hediye arayanlar, sıradaki önerimiz sizin için. Tecno Camon 16, estetik tasarımı ile dikkat çekiyor. 6 GB RAM kapasitesi yüksek hızda işlem yapmanın keyfine varmanıza yardımcı olurken 128 GB dahili hafızası ihtiyacınız olan depolama alanını size sağlıyor. 6.8 inç LCD ekranı video izlemeyi daha çekici hale getiriyor. 4500 mAh pil gücü ise uzun saatler boyunca kullanım imkânı veriyor. 4'lü arka kamera sistemi, profesyonel fotoğraf kareleri yakalamanız için gereken desteği sunuyor.

Dayanıklı bir yapıya sahip olan Tecno Camon 16 hakkında bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Alcatel 3X ile sınırların ötesinde

Çocuğunu mutlu edecek hediye arayanlar için sıradaki önerimiz Alcatel 3X. 6.3 inç ekran boyutu ve yüksek çözünürlüğü sayesinde yüksek kalitede video izleme imkânı sunan ürün, 4 GB RAM ile kasma ve donma olmadan sosyal ağlarda gezinmenizi sağlıyor. 16 MP 3'lü arka kamera özelliği, olağanüstü fotoğraf kareleri yakalamanız için gereken altyapıyı oluşturuyor. NFC ve Bluetooth fonksiyonları ile farklı cihazlara kolay bağlanma imkânı veriyor. 4000 mAh pil gücü ise sık şarj etme problemini ortadan kaldırıyor.

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6. Xiaomi Redmi 9C ile muhteşem kareler yakalayın

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Xiaomi Redmi 9C, 13 MP üçlü arka kamerası ile ister gece ister gündüz, dileğiniz an fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Ayrıca arka kısımda bulunan makro ve derinlik kamerası, anı en güzel haliyle yakalamanıza yardım ediyor. 6.53 inç ekranı, yüksek çözünürlüğü sayesinde en ince detayları yakalamanızı sağlarken gözünüzün yorulmasını engelliyor. 5000 mAh lityum iyon pili, telefonu sık sık şarj etme derdinden sizi kurtarıyor. Kaliteli yapısı uzun yıllar boyunca güvenle kullanım imkânı tanırken, Hyper Engine teknolojisi yüksek performanslı oyunlar oynamamıza olanak sunuyor.

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7. Uzun süreli kullanım için Ulefone Note 9P

En iyi telefon modellerinden biri olan Ulefone Note 9P, basit ara yüzü ile rahat kullanım sunuyor. Yüksek kaliteli arka kamerası, ince ayrıntıları bile en net şekli ile fotoğraflamanıza yardım ediyor. 6.52 inç ekran ince detayları yakalamanıza yardımcı olurken parmak okuma özelliği kişisel bilgilerinizin korunmasını sağlıyor. 16 MP ana kamerası, profesyonel fotoğraf kareleri yakalamanıza imkân sağlıyor. Dayanıklı tasarımı ise uzun süreli kullanım ömrü sunuyor.

Göz alıcı dizayna sahip olan Ulefone Note 9P hakkında bilgi almak ve sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Hoş duruşu ile Samsung Galaxy M22

Gerçek akıcı ekrana sahip olan Samsung Galaxy M22, canlı renk tonları ile zengin bir görüntü deneyimi sunuyor. Zarif kıvrımları ürünü kolay kavramanızı sağlarken ekranda rahatlıkla gezinmenize imkân tanıyor. Ultra geniş kamera açısı ise fotoğraflarınıza farklı bir perspektif katmanıza yardımcı oluyor. 13 MP ön kamerası net ve çarpıcı selfieler çekmenizi sağlıyor. Samsung Knox, cihazı kötü amaçlı yazılımlara karşı maksimum düzeyde koruyor. One UI Core ise uygulamalar arasında hızlı ve kesintisiz geçiş yapmanıza destek oluyor.

Farklı bir kullanım deneyim sunan Samsung Galaxy M22'yi detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

9. Güçlü donanıma sahip Huawei P20 Lite

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Bir diğer telefon önerimiz olan Huawei P20 Lite, full HD ekranı ile yüksek çözünürlüklü videoları doyasıya seyretmenize yardım ediyor. 16 MP ön kamerası, yüksek kaliteli canlı yayınlar yapmanıza olanak sunuyor. Düşük ışık özellikli ürün, ışığın az olduğu yerlerde net ve parlak fotoğraf kareleri yakalamanızı sağlarken çift lensi ile fotoğraflara derinlik ve profesyonellik katıyor. Yüz tanıma fonksiyonu sayesinde cihazınız için tam koruma sağlayan ürün, çift Bluetooth fonksiyonu ile aynı anda iki farklı cihaza bağlanmanıza fırsat veriyor.

Estetik duruşa sahip olan Huawei P20 Lite hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Casper Via E4 ile kişisel verileriniz koruma altında



Çocuğunuza ne hediye alacağınıza karar veremiyorsanız Casper Via E4 sizi bu dertten kurtarıyor. HD+ ekran çözünürlüğü ile video izlerken tüm ayrıntıları yakalamanıza yardımcı oluyor. 3 GB RAM kapasitesi sayesinde hızlı ve pratik kullanım sunuyor. Estetik kıvrımları ile kolay kavranan ürün, tek elle rahatça gezinme imkânı veriyor. Bluetooth özelliği diğer cihazlara bağlanarak veri paylaşımı yapma fırsatı sunarken, yüz tanıma fonksiyonu sizin için tam koruma sağlayarak kişisel bilgilerinizin saklı kalmasını sağlıyor.

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