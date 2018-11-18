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Çocuklarıyla birlikte eylem yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 17:49 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, tazminatlarını almadan işten çıkarıldıklarını öne süren işçiler, çocuklarını yanlarına alarak eylem yaptı.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, tazminatlarını almadan işten çıkarıldıklarını öne süren işçiler, çocuklarını yanlarına alarak eylem yaptı. İddiaya göre bir market zincirinde çalışırken tazminatsız işten çıkarılan işçiler Gazi Caddesi'nde biraraya geldi. Yürüyüş yapan işçiler, 'Tazminatlarımız gasp edilemez' yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüş sırasında bazı işçilerin çocukları da sloganlara eşlik etti. İşten çıkarılan işçilerden birinin 24 yaşındaki oğlunun maddi yetersizlik sebebiyle tedavisi yapılamadığını ve bu nedenle hayatını kaybettiğini öne süren işçiler, ellerini kırmızıya boyayarak durumu protesto etti. Grup, basın açıklamasınına ardından dağıldı.

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