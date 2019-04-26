Çocuklarıyla birlikte istismara tepki gösterdiler

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, 230 anaokulu öğrencisi ile birlikte aileler ve öğretmenler, çocuk istismarına karşı eylem yaptı. Ellerinde dövizler taşıyan çocuklar, alışveriş merkezinin içinde yürüdü.

Zübeyde Hanım Anaokulu ile Fahri Akçakoca Anaokulu tarafından saat 14.00'te eylem düzenlenerek, çocuğun cinsel istismarına tepki gösterildi. Mehmetçik Mahallesi Doğan Demircioğlu Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin önündeki eyleme, 230 anaokulu öğrencisi ile birlikte aileler ve öğretmenler katıldı. Minik öğrenciler, 'Çocuk istismarına hayır' yazılı pankart açtı. Ellerinde 'Çocuk susar ama sen susma', 'Çocuk bedenime dokunma', 'Sessiz kalma, çocuk istismarını durdur' yazılı dövizler taşıyan çocuklar, daha sonra farkındalık oluşturmak için alışveriş merkezine girip, yürüdü.

'AİLELER ÇOCUKLARINI BİLGİLENDİRMELİ'

Velilerden Hatice Dumano, aileler olarak seslerini duyurmak istediklerini belirtip, "Çocuklarımıza yapılan bu cinsel istismarlara tepki olarak bütün çocuklarımızı buraya getirdik. Kimsenin çocuklarımızın bedenine dokunmaya hakkı yok. Çocuklarımızı bu olaylardan korumamız gerekiyor. Ailelerin, çocuklarını cinsel istismara karşı kendilerini nasıl koruyacakları hakkında bilgilendirmeli" dedi.