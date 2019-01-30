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Çocuklarıyla birlikte şehir merkezinde kayak yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 22:01 | Son Güncelleme

Erzincan’da etkili olan kar yağışı şehri etkisi altına aldı.

Erzincan’da etkili olan kar yağışı şehri etkisi altına aldı. Kar ve tipi nedeniyle 300’ün üzerinde köy yolu ulaşıma kapandı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 15 cm’i bulmasıyla yoğun kar yağışını fırsat bilen bir vatandaş Cumhuriyet Meydanı’nda çocuklarıyla birlikte kayak yaparak doyasıya eğlendi.
Erzincan’da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kayak sever bir vatandaş çocuklarıyla birlikte kayak takımını alıp Cumhuriyet Meydanına gelerek Ergan Dağı yerine Cumhuriyet Meydanı’nda kaydı. Beyaz örtüyle kaplanan Cumhuriyet Meydanına gelerek çocuklarına kayak yaptıran 41 yaşındaki Mevlüt Yalçın, "Erzincan’a kar yağıyor. Eşim "Ne güzel kar yağıyor, hadi çıkalım gezelim" dedi. Sonra baktım devasa bir alan var Cumhuriyet Meydanı’nda. Hemen çocuklarla kayak takımını alıp indik şehir merkezine. Bu güzel yerde kayıyoruz. Çokta güzel oldu. Çok eğlendik" dedi.
Meydanda babasıyla kayak yapan Serdal Yalçın ise "Çok eğlenceliydi. Yapabileceğimiz bir etkinliğimiz oldu en azından. Evde boş oturmaktansa çıkın kayın" diye konuştu.

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