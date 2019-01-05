Çocuklarıyla iletişim kurabilmek için işaret dili öğreniyor

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde işitme engelli 2 çocuk annesi Fatma Demir, çocuklarıyla iletişim kurabilmek için işaret dili eğitimi alıyor. Beyazıt Mahallesinde yaşayan 42 yaşındaki Fatma Demir, Demirci Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan Türk İşaret Dili Kursuna çocukları Belgin ve Ramazan'la birlikte gidiyor. Kurs sayesinde taleplerini daha iyi ifade eden 13 yaşındaki Belgin ve 12 yaşındaki Ramazan, işaret dilini bir fabrikada işçi olarak çalışan babalarına da akşamları ve izin günlerinde öğretmeye çalışıyor. Kursu öğretmeni Duygu Kılavuz, anne ve çocuklarına zaman zaman özel etütler vererek çocukların bireysel davranış gelişimlerine katkı sağlıyor. İki aydır işaret dili eğitimi alan anne ve çocukları birbiriyle daha rahat ve daha anlaşılır iletişim kurmaktan oldukça memnun. - "Artık daha iyi iletişim kurabiliyorum" Haftada üç gün Türk İşaret Dili Kursu'na giden anne Fatma Demir, AA muhabirine, işaret dili öğrenme imkanı elde ettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çocuklarıyla daha önce kendi aralarında geliştirdikleri doğal yöntemlerle anlaşmaya çalıştığını aktaran Demir, zamanla bunun yetersiz kaldığını kurs sayesinde bu yetersizliği aşmaya gayret ettiklerini dile getirdi. Son iki aydır çocuklarıyla daha fazla ve daha rahat iletişim kurduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu: "Çocuklarımla daha iyi iletişim kurmak istiyordum. Halk Eğitim Merkezinde Türk İşaret Dili Kursu açıldığını öğrendim. Hemen kursa çocuklarımın ve kendimin kaydını yaptırdım. Onlar kursta nesneleri, işaretle iletişimi öğrenirken ben de öğreniyorum. Çok ileriye gittik iletişim kısmında. 24 saat yanlarındayım ve bir anne olarak onların isteklerini bilmem gerekiyordu. Allah işitme engelli çocuk verdi. Onlarla güzel iletişim sağlayabilmek için kursa geliyorum. Çok mutluyum. Belgin'le, Ramazan'la kursta gördüklerimizi eve gittiğimizde tekrarlıyoruz. Bu şekilde de gelişim daha güzel ilerliyor. Eskiye göre çocuklarım çok daha iyi ve mutlular. İki çocuğum da isteklerini daha iyi söyleme imkanına kavuştular. Çocuklarıma kıyafetlerinin rengi, içecek ve yiyecek ayırımını işaret dili ile daha iyi yapıyoruz. Bu kurs sayesinde artık evlatlarım ile ben de daha iyi iletişim kurabiliyorum."