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Çocuklarıyla nehre atlayan kadının cezası onandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, çocuklarıyla Fırat Nehri'ne atlayan, oğlunun ölümüne ve kızının da yaralanmasına neden olan F.T.'ye verilen ömür boyu ve 11 yıl 8 ay hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

GAZİANTEP, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, çocuklarıyla Fırat Nehri'ne atlayan, oğlunun ölümüne ve kızının da yaralanmasına neden olan F.T.'ye verilen ömür boyu ve 11 yıl 8 ay hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.
Gaziantep'te F.T., 2012 yılında, M.T. (2) isimli kızı ve A.T. (4) isimli oğlunu yanına alarak, yaşamına son vermek için Fırat Nehri'ne atladı. F.T. ile kızı, çevredekiler tarafından kurtarılırken, A.T.’nin cesedi ise günler sonra bulundu. Olay sonrası gözaltına alındıktan sonra tutuklanan F.T.'nin üzerinden çıkan 'Çocuklarımı kendimle öbür dünyaya götüreceğim' yazılı not, mahkemece delil sayıldı.
Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada F.T.'ye, 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ömür boyu ve 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. F.T.'nin avukatının yaptığı itiraz üzerine Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından karar incelendi. Hükmün hukuka aykırı olmadığına karar veren mahkeme heyeti, F.T.'nin üzerinden çıkan notun delillendirmeye aykırı olmadığına hükmederek, cezasını onadı.

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