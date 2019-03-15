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Çocuklarıyla Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 15:59 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığındayken yakalanan 2 FETÖ/PDY üyesi ve 1 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığındayken yakalanan 2 FETÖ/PDY üyesi ve 1 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Demirköprü Hudut Karakolu ekiplerince, Uzunköprü'ye bağlı Saçlımüsellim köyündeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığında olan 3'ü çocuk 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerin, Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan 1 yıl hapis yattıktan sonra yıl yattıktan sonra serbest bırakılan eski jandarma tabip üst teğmen Ö.Y.Ö. (29), Sakarya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan devam eden dosyası bulunan ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen eski komiser yardımcısı Y.Ş. (41), aranma kaydı bulunmayan eşi S.Ş. (36), Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve adli kontrol kararıyla hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılan eşi eski öğretmen E.Ş. (39) ve aranma kaydı bulunmayan eşi E.Ş. (35), çiftin 3 çocuğu ve gruba organizatörlük yapan L.B. oldukları belirlendi.
E.Ş. ve çocukları, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ö.Y.Ö. ise Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Y.Ş., E.Ş. ve L.B. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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