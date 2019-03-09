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Çocuklarıyla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 15:47 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığındayken yakalanan FETÖ/PDY üyesi 4 kişi ile onlara organizatörlük yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklandı.

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme hazırlığındayken yakalanan FETÖ/PDY üyesi 4 kişi ile onlara organizatörlük yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklandı.

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası, önceki gün Kumdere kavşağında durdurdukları otomobillerde, aralarında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı ve bir öğretmenin de yer aldığı H.K., Z.K., Ö.D. ve N.D.D.'yi yakaladı. FETÖ/PDY şüphelilerinin yanında bulunan 3 çocuk ise yakınlarına teslim edildi. Polis ayrıca şüphelilerin kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla İ.T., R.T., L.T., Ş.K., S.E., E.A. ve H.T.'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. FETÖ şüphelileri H.K., Z.K., Ö.D. ve N.D.D. ile İ.T., R.T., L.T. ve Ş.K. tutuklandı. S.E., E.A. ve H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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