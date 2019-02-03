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Çocuklarla birlikte öğrenci andının okunmasını istediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 18:20 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, kendilerini 'Atatürkçü' diye tanımlayan grup, 'Andımız'ın okullarda yeniden okutulmasını istedi.

Çocuklarla birlikte öğrenci andının okunmasını istediler

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, kendilerini 'Atatürkçü' diye tanımlayan grup, 'Andımız'ın okullarda yeniden okutulmasını istedi. Çocukların Andımız'ı seslendirerek okullarda yeniden okunması çağrısına, büyükler de destek verdi.
İzmir'de, kendilerini 'Atatürkçü' diye tanımlayan grup, Cumhuriyet Meydanı'nda öğrenci andının yeniden okullarda okutulmasını istedi. Toplanan grup içindeki çocuklar 'Andımız'ı seslendirirken, çevrede toplananlardan bazıları da onlara destek verdi. Andımız'ı okuyan çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.
'ATARÜRK'E HAKARET EDİLMESİN'
Çocuk mitingi yaparak bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Mehmet Avcı, "Çocuk mitingi yaptık, çünkü Andımız'ın muhatabı çocuklarımızdır. Çocuklarımız, Andımız'ı geri istediklerini söyledi. Burada olmamızın bir diğer sebebi ise, kanuna göre Atatürk'e hakaret etmek suçtur ve cezası vardır. Bugüne kadar sabrettik, binden fazla kişiyi savcılığa verdik. Uyarımızı devam ettiriyoruz. Kimse Atatürk'e hakaret etmesin" dedi.

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Çocuklarla birlikte öğrenci andının okunmasını istedilerÇocuklarla birlikte öğrenci andının okunmasını istedilerÇocuklarla birlikte öğrenci andının okunmasını istedilerÇocuklarla birlikte öğrenci andının okunmasını istediler

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