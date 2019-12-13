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Çocuklarla birlikte turşu kurup, marangozluk yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 14:38 | Son Güncelleme

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar belediye başkanı Lokman Çağırıcı ve beraberinde bulunan heyet İstanbul’un örnek proje okullardan biri olan Bağcılar Ragıp Akın İlkokulu’nu ziyaret ederek, çocuklarla birlikte turşu kurup, keman çaldılar, spor ve marangozluk yaptı.Millî Eğitim Bakanlığı 2023’e kadar bütün okullarda çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen ‘Tasarım-Beceri Atölyeleri’ kurulmasını hedefliyor.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar belediye başkanı Lokman Çağırıcı ve beraberinde bulunan heyet İstanbul’un örnek proje okullardan biri olan Bağcılar Ragıp Akın İlkokulu’nu ziyaret ederek, çocuklarla birlikte turşu kurup, keman çaldılar, spor ve marangozluk yaptı.
Millî Eğitim Bakanlığı 2023’e kadar bütün okullarda çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen ‘Tasarım-Beceri Atölyeleri’ kurulmasını hedefliyor. Okul bahçeleri de atölyelerle bağlantılı olarak yeniden tasarlanıp yaşam alanlarına dönüştürülecek. Ders saatleri azaltılacak, teneffüs saatleri artacak. Böylece atölyelerde uygulamalı bilimle, sanatla, sporla ve kültür-sanat etkinlikleriyle çocuklar hayata daha iyi hazırlanacak. Proje kapsamında Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Gözütok ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz İstanbul’un örnek proje okullardan biri olan Bağcılar Ragıp Akın İlkokulu’nu ziyaret ettiler. Çocuklarla birlikte turşu kurdular, keman çaldılar, spor ve marangozluk yaptılar.

"Elimizden geldiğince bu atölyeleri oluşturmaya çalıştık"
Okulla hayatı birleştirmeyi amaçladıklarını belirten İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Gözütok, “2023 eğitim vizyonu kapsamında ortaya konan hedeflerden biri tüm seviyelerdeki okullarda birer tasarım beceri atölyesi kurulmasıydı. Vizyon açıklamasının ardından elimizden geldiğince bu atölyeleri oluşturmaya çalıştık. Bugün emeklerimizin sonucunda ilmek ilmek ördüğümüz atölyelerimizin açılışını gerçekleştirdik. Öğrencilerimize kendilerini yapıcı olarak ifade edebilecekleri fırsatların ve araçların sunulduğu öğrenme ortamları oluşturduk. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyeler öğrencilerimizin kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olacak. Aynı zamanda atölyeler yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekânlar şeklinde düzenlenecek. Bu atölyelerdeki etkinlikler bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacaktır. Çocuklarımız soru çözme, konu anlatımı gibi eğitim anlayışından üretimi, yapmayı, etkileşimi, derinleşmeyi öne çıkaran bir müfredat anlayışına yöneleceklerdir” dedi.
Bağcılar Ragıp Akın İlkokulu bünyesinde 22 dersliğin yanı sıra kapalı spor salonu, konferans salonu, yaşam becerileri atölyesi, proje sınıfı, müzik atölyesi, resim ve görsel sanatlar atölyesi, ahşap ve metal atölyesi, destek eğitim sınıfı, akıl ve zeka oyunları atölyesi, drama ve eleştirel düşünce atölyesi, özel eğitim sınıfı, sportif etkinlikler atölyesi ve 3 derslikli ana sınıfı bulunuyor.

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