İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUKLU aileler için seyahatin hem ebeveyn hem de çocuk açısından çok stresli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Nilgün Sarp, "Çocuklu aileler için yolculuk hazırlığı şart" dedi.

Yolculukta en önemli unsurun güvenlik olduğunu belirten İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilgün Sarp, riskli durumları öngörmenin ve gerekli tedbirleri almanın hem aile hem de çocuklar için güven ortamı yarattığını ifade etti. Çocuklu ailelere seyahat hazırlığı ile ilgili tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Nilgün Sarp, "Araba ile yolculuk yaparken oto koltuğunu ters yerleştirmek çocuğunuzu güvende hissettirecektir. Yaşça büyük çocuklar ise arka koltukta seyahat etmeli ve emniyet kemeri mutlaka bağlı olmalıdır. Bunlara ek olarak kaybolmalara karşı çocuğunuzun koluna bağlayacağınız; sizin numaranız ve bilgilerinizi içeren bir bileklik basit olduğu kadar hayati olacaktır” diye konuştu.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ VE AĞRI KESİCİYİ UNUTMAYIN

Özellikle uzun yolculuklardan çocukların daha çabuk etkileneceğini ifade eden Prof. Dr. Sarp, çocukların hasta olma ihtimaline karşın ailelerin yolculuğa çıkmadan önce yanlarına ateş düşürücü, vitamin, güneş ve rüzgardan etkilenmemeleri için koruyucu krem, sinek ve böcek ısırmaları için de hipoalerjenik sinek ve böcek savar almaları tavsiyesinde bulundu.