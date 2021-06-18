'Çocuklu mahpus annenin cezasının ertelenmesi' düzenlemesi mini yargı paketinden neden çıkarıldı?

Söz konusu düzenlemeye muhalefet partileri ilkesel olarak karşı çıkmamakla birlikte düzenlemenin eksik olduğu eleştirisi yöneltmişti.

Yasa metninden çıkarılan düzenleme, 10 yıl veya daha az süreli hapse mahkum olan veya adli para cezası hapis cezasına çevrilen küçük çocuğu olan kadın hükümlünün eşinin de cezaevinde olması ya da ölmüş olması halinde çocuğu 15 yaşına gelene kadar infazının ertelenmesini öngörüyordu. Düzenleme, cezaevinde doğum yapan anneleri de kapsıyordu.

AKP ve MHP arasında yapılan değerlendirmeler sonrasında düzenlemeden, "kötü niyetle kullanılabilecek eksiklikler bulunduğu, örtülü af getireceği" endişesi nedeniyle vazgeçildiği öğrenildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Çarşamba günü kabul edilen mini yargı paketinden, küçük çocuğu olan hükümlü annelerin, eşi de hapisteyse veya ölmüşse cezasının çocuğu 15 yaşına gelene kadar ertelenmesini içeren madde çıkarıldı.

CHP, kadın hükümlünün yeniden bebeğinin olması, babasının kaybolması halinde de cezanın infazının ertelenmesini istemişti.

MHP de destek verdi

AKP'nin düzenlemeyi yasa metninden çıkarmasında, cezaevlerinde, bu koşulları taşıyan bazı hükümlülerin durumunun yanı sıra kadınların suça teşvikine yol açabileceği, sadece ceza ertelemesi için "çocuk yapılabileceği", örtülü af yolunu açacağı endişeleri etkili olduğu öğrenildi.

MHP'nin de benzer kaygılarla, tekliften çıkarılmasına destek verdiği belirtildi.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, düzenlemenin yasa metninden çıkarılmasında, düzenlemeden çok sayıda Gülen yapılanması mensubunun da yararlanacak olması etkili oldu ve "200 cemaat ablasının ceza ertelemesiyle cezaevinden çıkacağı" tespiti yapıldı.

Ayrıca ceza ertelemesi kapsamına girenlere yönelik yurt dışına çıkış yasağına yer verilmemesi önemli bir eksik olarak görüldü. "Yasal olarak ceza ertelemesi alan ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı bile getirilmeyen hükümlülerin, ülkeden kolayca çıkabileceği" değerlendirmesi yapıldı.