İstanbul (İHA) Ramazan ayı içerisinde geceleri sahur vaktinde sokak aralarında davul çalarak vatandaşları uyandıran ramazan davulcularından 21 yaşındaki Rüştü Can, Üsküdar’da görev yapıyor.

11 ayın sultanına güzel bir katkımız oluyor

Ramazan ayının sembollerinden birisi olan ramazan davulcuları İstanbul’da sokaklarda vatandaşları uyandırmak için davul çalıyor. Bazıları ise maniler söyleyerek vatandaşlara sesleniyor. Onlardan biriside Üsküdar’da görev yapan Rüştü Can. 21 yaşında olan Ramazan davulcusu Can, uzun yıllardır bu işi yaptığını belirterek, "Bu iş dededen toruna geçen bir iş" dedi. Can, bir yandan davul çalarken öte yandan mani söylüyor. Mesleğinin güzel yanını anlatan Can, "Mahalle sakinlerine, 11 ayın sultanında güzel bir katkımız oluyor" derken zor yanını ise şöyle anlatıyor, "Zor yanı ise bazı insanlarımız ’Çocuklarımız uyuyor artık çalar saat var’ diyor zor yanı da bu" ifadelerini kullandı.