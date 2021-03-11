Çocukluğundan beri zorbalığa uğrayan genç kız model oldu, şimdi herkes peşinde

İngiltere West Yorks'ta yaşayan Hannah Harpin adındaki genç kız, deri, saç, tırnak, diş ve göz gelişimini etkileyen Haywell Sendromu ile dünyaya gelen 30 kişiden biri.

Yaşı daha çok küçük olmasına rağmen bir dönem hayattan zevk almayan Hannah, artık kendine güveni olan yaşama sıkı sıkı tutunan bir genç kız.

''KULAKLARIM DUYMUYOR AMA HİÇBİR ŞEY HAYATA TUTUNMAMA ENGEL DEĞİL''

Kuşkusuz onu hayata küstüren şeyler küçüklükten beri uğradığı zorbalıklar. Sosyal ve okul yaşamında türlü alay ve kötü sözlere maruz kalan Harpin, dünyada 30 kişiyi etkileyen bir rahatsızlığım var ve kendimi şanslı görüyorum. Benzersiz olmak güzel bir şey. Kulaklarım da duymuyor ama hiçbir şey hayata tutunmama engel değil' diyor.

Harpin'in şimdilerde modellik yapıyor ve birçok ajanstan kendileriyle çalışması için teklif alıyor.





