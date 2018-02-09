Çocukluğundan bugüne değişen hiçbir şey olmadı!

İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Ünlülerin çocukluk fotoğrafları
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
72 yaşındaki Türkan Şoray fotoğrafın altına ise "Türkan bir yaşında..." notunu düştü.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Sosyal medyanın aktif kullanıcılarından İrem Derici, ses getiren paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Sürpriz bir karara imza atarak sevgilisi Lider Şahin'den ayrılan popçu İrem Derici çocukluk fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Paylaşımının altına "Ay tipe koş, pek de değişmemişim hani" notunu düşen İrem Derici'nin bu fotoğrafına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
İrem Derici
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Güzel model Didem Soydan Instagram'dan çocukluk fotoğrafını paylaştı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Soydan fotoğrafının altına; "İşte bunlar hep POZ. (annem lady diana hayranıydı dolayısı ile bir dönem evde ,okulda bu saçla gezdim, üzerimdeki kombin anneme ait.) yazdı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Serdar Ortaç
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Özge Özpirinçi ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü:
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
"İlkokul 1'in ilk günü! Akademik hayata karşı tavrım o günden itibaren çok netti! Stresten yanağımda çıkan ucuğun izi durur hala! Hey gidi günler... Saçlarımı o kadar kısa kestirmişler ki (kesin bitlenmişimdir) ilkokul formamı almaya gittiğimde satış elemanı hanımefendi babama ve bana bakıp erkek üniformalarına yönlendirmişti bizi. Çok üzülmüştüm ama şimdi gülüyorum tabi. Anlatacak hikayelerden biri işte..."
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Oyuncu Ezgi Mola Instagram'dan çocukluk fotoğrafını paylaştı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Ezgi Mola paylaştığı fotoğrafın altına, "Kabul ediyorum çocukken gerçek bir belaydım ama şu ortada yavrusunu kucağına alan o kadın hep kulağıma "sana çok inanıyorum" derdi. Hayatta bir şey olup olamayacağımı bilmiyordum ama bunu duymak iyi geliyordu, sevdiklerinize onları sevdiğinizi hissettirin lütfen, çünkü en çok ihtiyacımız olan şey sevgi. Seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun..." notunu düştü.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Ezgi Mola
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Çağla Şıkel
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Çağla Şıkel (Solda)
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Oyuncu Meryem Uzerli okul yıllarında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, takipçilerine "Beni tanıyabildiniz mi"? diye sordu.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Bakalım siz Meryem Uzerli'yi bu fotoğrafta hemen bulabilecek misiniz?
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
İŞTE MERYEM UZERLİ
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Gülse Birsel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çocukluğuna döndü.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Birsel çocukluk fotoğrafını paylaşıp altına "tbt vakti geldi mi?" notunu yazdı. ( TBT, geçmişten bir güne, eskilere dair fotoğraf yüklemek isteyenlerin kullandığı bir etiket) Birsel'in fotoğrafının altına ise "bakışlar hep aynı" yorumları yağdı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
1976 doğumlu komedyen Ceyhun Yılmaz, 12 yaşındayken 1988 yılında komşularının evinde çekilen fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Yılmaz paylaşımına, "Size son kez söylüyorum Patron benim...! 1988 ve Sezen Aksu çalıyor altta. Bahçelievler Bora Apartmanı, komşumuz Saniye Abla'nın evi." notunu düştü.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Gülben Ergen, çocukluk yıllarında bir sahnede elinde mikrofonla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Gülben Ergen yayınladığı fotoğrafın açıklamasına, "Öhööömss ilkokul gösterisinde mikrofonla havaya girmeler tbt'si. Pembe pantolon pembe gömlek pembe papyon annemin bana aldığı günü hatırlıyorum başucumda uyumuştum. Stiller mitiller bi haller bişeyler." notunu yazdı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'nin hatta dünyanın dikkatini çeken restoranlar zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Son olarak Dubai'deki restoranında Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'yu ağırlayan Nusret sosyal medyada kısa sürede 5,5 milyon takipçiye ulaştı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Oyuncu Ceyda Düvenci, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ceyda Düvenci'nin gazete okurken çekilen çocukluk fotoğrafını görenler, şimdiki haline benzetmekte zorlandı.
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İşte Ceyda Düvenci'nin Instagram paylaşımı:
Ceyda Düvenci, henüz 2 - 3 yaşlarında çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımına "Okumak bizim işimiz... Biraz erken başlamışım sanırım." notunu ekledi.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Reyhan Karaca da çocukluk fotoğraflarını paylaşan ünlüler kervanına katıldı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Reyhan Karaca bu pozu şu notla paylaştı: Müziğe çocuk yaşta başladım derken şaka yapmıyordum:) işte Trt İstanbul Radyosu Çocuk Korosu..Yaş 9...
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
2 Nisan 1979 doğumlu olan Bengü, Instagram hesabından yayınladığı bu kareye "İyi doğmuşum ben" notunu düştü.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Bengü bu fotoğrafın altına şu yorumu yaptı: İyi ki böyle güzel bir ailem ve güzel yürekli sevenim var. Her geçen yıl daha da şükrediyorum. İyi ki doğmuşum ben." Bengü'nün çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Ünlü oyuncu Cem Davran sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Paylaştığı fotoğrafın altına: "Bu çocuk halâ yerli yerinde duruyor. Bugün 53 oldum, seneye topa gelişine vurmalı." notunu düştü.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Cansu Taşkın
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Cansu Taşkın
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Aleyna Tilki
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Aleyna Tilki
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Şarkıcı İrem Derici, annesinin de yer aldığı çocukluk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. İrem Derici paylaştığı fotoğrafın altına şu yorumu yaptı:
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
''Annem beni ağlattı bu gece. Eski fotoğraflara zaafımı bilirsiniz belki. Bir ton geçmişten fotoğrafla yüzleştim bu gece ama bu çok koydu. Ana-baba kıymeti bilmek lazım, benim canım annem hergün sabah akşam hala 30 yaşına gelen kızını 3 yaşında gibi görüyor. "Bak aklım sende, üşütme, sağlığına dikkat et, seni çok seviyorum, sen benim ilk göz ağrımsın, sana canım feda..." İyi ki senin kızınım, benim hükümet gibi anam! İyi geceler herkese. Uyuyorlarsa da gidin bir öpün ananızı babanızı, üstleri açılmıştır belki, örtün...''
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Çocukluk fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Tarkan altına şu notu düştü: Şu havalara, bakışlara bakın. Artist ya
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 60 binden fazla beğeni aldı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Meryem Uzerli, takipçileriyle küçüklük fotoğrafını paylaştı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
33 yaşındaki Uzerli'nin paylaşımı kısa sürede yaklaşık 90 bin beğeni aldı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Adana konserinde bir sürpriz ile karşılaştı. İlkokul arkadaşı Zeynep, ünlü sanatçının ilkokul birinci sınıftaki günlüğünü yolladı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Fazıl Say, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından; "Adana konserime gelen ilkokul arkadaşım Zeynep bakın ne yollamış Bu fotoğraf ilkokul1; 40 yıl önce" notuyla paylaştı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Futbolcu Caner Erkin ile evlenen oyuncu Şükran Ovalı, eşinin çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
31 yaşındaki Şükran Ovalı, paylaşımın altına ise altına 'Minnak' notunu düştü.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Ajda Pekkan
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Ajda Pekkan
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Barış Manço
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Barış Manço
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Arda Turan
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Arda Turan
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Bengü
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Bengü
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Beren Saaat
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Beren Saaat
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Bergüzar Korel
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Bergüzar Korel
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Deniz Akkaya
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Deniz Akkaya
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Deniz Çakır
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Deniz Çakır
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Elçin Sangu
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Elçin Sangu
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Emre Aydın
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Emre Aydın
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Eser Yenenler
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Eser Yenenler
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Hazal Kaya
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Hazal Kaya
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Kenan İmirzalıoğlu
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Kenan İmirzalıoğlu
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Şarkıları ile milyonların gönlünde taht kuran Şebnem Ferah'ın ilkokul fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Facbook üzerinden paylaşıldı.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Şebnem Ferah, ilkokulu Yalova Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda okudu. Bu yıllarda çekilen bir fotoğraf ise yıllar sonra sosyal paylaşım sitesine düştü.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Sanatçının 1972 yılında çekilen fotoğrafı ile günümüzde çekilen fotoğrafları yan yana getirildiğinde, neredeyse hiç değişmediği görülüyor.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Pelin Karahan
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Pelin Karahan
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Şener Şen
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Şener Şen
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Teoman
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Teoman
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Mehmet Günsur
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Mehmet Günsur
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Oğuzhan Koç
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Oğuzhan Koç
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Beyonce
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Beyonce’nin daha önce görülmemiş 12 video kasedi ortaya çıktı. ABD’li şarkıcının 10 yaşındaki halini gösteren videolarda; Beyonce’nin, daha sonra Destiny’s Child’a dönüşecek olan altı kişilik Girls Tyme grubu üyesiyken çekilmiş hali görülüyor.
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Angelina Jolie
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Angelina Jolie
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Britney Spears
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Britney Spears
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Brad Pitt
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Brad Pitt
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Madonna
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Madonna
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Mehmet Ali Erbil
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Mehmet Ali Erbil
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Merve Sevi
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İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...
Merve Sevi
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