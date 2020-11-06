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Çocukluğundan kalan miras ile ekmeğini böyle kazanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2020 08:17 | Son Güncelleme

Kış mevsimi deyince akıllara gelen şeylerden biri de dumanı üzerinde tüten kestanelerdir. Kestane kebap, geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmış bir miras gibi... Aydın'da yaşana Ayvaz içen ise, hem çocukluğundan miras kalan kestane kebap geleneğini yaşatıyor hem de ekmek parasını kazanıyor.

Çocukluğundan kalan miras ile ekmeğini böyle kazanıyor

Aydın'da kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane kebap da unutulmaya başlanan gelenekler arasında yerini alırken, Aydınlı esnaf Ayvaz İçen çocukluğunun mirası bu geleneği yaşatmaya çalışıyor. Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de açtığı küçük tezgahında hem kestane kebap geleneğini yaşatıyor hem de geçimini sağlıyor. Bir kamu kurumunda çalıştıktan sonra emekli olan İçen, unutulmaya yüz tutan geleneği tekrar canlandırmak için Adnan Menderes Bulvarı üzerinde açtığı küçük tezgahında yaşamını sürdürüyor.

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Soba kullanımın azalması ve şehir hayatının yaygınlaşması ile kestane kebap geleneğinin de unutulmaya başlandığını ifade eden Ayvaz İçen; “Köydeki evimizde torunuma kestane kebap yapmıştım ve bu tatla yeni tanıştığını öğrendim. Maalesef bu lezzetli geleneğimiz unutulmaya başlandı ve yeni nesiller tarafından neredeyse hiç bilinmiyor. Daha sonra kendi çocukluğum aklıma geldi. Soğuk kış akşamlarında sobanın etrafındaki aile sohbetlerimizi hatırladım. Bu geleneğin yavaş yavaş yok olmasına çok üzüldüm. Bu sebeple hem kestane geleneğini yaşatmak hem de imkanı olmayan vatandaşımıza bu lezzeti unutturmamak için bu küçük tezgahımı açmaya karar verdim” dedi.

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