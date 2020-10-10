Çocukluk 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu'nun yeni dizisi Çocukluk'un 1. bölümünde neler oldu?

MEDYAPIM ve MF Yapım imzalı Çocukluk dizisi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Çocukluk dizisinin 16 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 2. bölümden 1. fragman da yayınlandı. Çocukluk dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk üstlenirken, Gökyıldız’a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor.

ÇOCUKLUK DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Aile içi şiddet mağduru olan sekiz yaşındaki küçük Zeynep, Mahir Boztepe’nin müdürlüğünü yaptığı Ali Kaan Umut Evi’ne alınır.



İlk kez annesinden ayrılan küçük kız, annesinin birkaç güne gelip onu alacağına dair masum hayaller kurarken, gerçeklerin onun minik kalbini paramparça edecek kadar acı olduğunun henüz farkında değildir.



Umut Evi’nin müdürünü sevmemiş, ilk andan itibaren oda arkadaşı Mavi’den nefret etmiştir.



Kurtulmaya çalıştığı Umut Evi, hayatının onun tek koruyucusu olduğunu, sürekli kavga ettiği Mavi’nin ise kardeşten öte kaderdaş olduğunu anlaması için küçük Zeynep’in gerçek dünyanın acımasızlığıyla yüzleşmesi gerekmektedir.