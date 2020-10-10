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Çocukluk 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu'nun yeni dizisi Çocukluk'un 1. bölümünde neler oldu?

10.10.2020 00:51 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin yeni dizisi Çocukluk 1. bölümüyle 9 Ekim Cuma akşamı ekrana geldi. Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız'ın başrollerde oynadığı Çocukluk dizisinin 2. bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, dizide tüm hayatını çocuklara adamış ve Ali Kaan Umut Evi'ni kurmuş Mahir karakterini canlandırıyor. İşte Çocukluk dizisi 2. bölüm fragmanı ve 1. bölümde yaşananlar.

MEDYAPIM ve MF Yapım imzalı Çocukluk dizisi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Çocukluk dizisinin 16 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 2. bölümden 1. fragman da yayınlandı. Çocukluk dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk üstlenirken, Gökyıldız’a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor.

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ÇOCUKLUK DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Aile içi şiddet mağduru olan sekiz yaşındaki küçük Zeynep, Mahir Boztepe’nin müdürlüğünü yaptığı Ali Kaan Umut Evi’ne alınır.
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İlk kez annesinden ayrılan küçük kız, annesinin birkaç güne gelip onu alacağına dair masum hayaller kurarken, gerçeklerin onun minik kalbini paramparça edecek kadar acı olduğunun henüz farkında değildir.

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Umut Evi’nin müdürünü sevmemiş, ilk andan itibaren oda arkadaşı Mavi’den nefret etmiştir.
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Kurtulmaya çalıştığı Umut Evi, hayatının onun tek koruyucusu olduğunu, sürekli kavga ettiği Mavi’nin ise kardeşten öte kaderdaş olduğunu anlaması için küçük Zeynep’in gerçek dünyanın acımasızlığıyla yüzleşmesi gerekmektedir.

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ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır.
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Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır.

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