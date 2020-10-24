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Çocukluk 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Mahir'den şok itiraf: O kadının oğlunu öldürdüm! Çocukluk dizisi 3. son bölümde neler oldu?

24.10.2020 02:38 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin yeni dizisi Çocukluk 3. bölümüyle 23 Ekim Cuma akşamı ekrana geldi. Erdal Beşikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız'ın başrollerde oynadığı Çocukluk dizisinin 4. bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Fragmanda, Mahir'in itirafı dikkat çekiyor. Mahir yardımcısına "Demek o kadını buradan seyretmemi ona aşık olmama bağladın. Ama öyle değil. Ben o kadının oğlunu öldürdüm. Ben kötü biriyim. Birileri de benden baba yapmaya çalışıyor" sözleriyle itirafta bulunuyor.

MEDYAPIM ve MF Yapım imzalı Çocukluk dizisi 3. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Çocukluk dizisinin 30 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 3. bölümden 1. fragman da yayınlandı. Çocukluk dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk üstlenirken, Gökyıldız’a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor. Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, dizide tüm hayatını çocuklara adamış ve Ali Kaan Umut Evi'ni kurmuş Mahir karakterini canlandırıyor.

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ÇOCUKLUK DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bambi’nin tatlı aile hayalleri, küçük kızın geçmişiyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasıyla darmadağın olur.

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Mavi’nin iyi niyetle söylediği yalanlar, işleri iyice karıştırınca bunu çözmek yine Mahir, Ayşegül ve Mavi’ye düşer.

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Ancak Bambi’nin geçmişiyle ilgili gerçekler, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar acıdır.

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Herkes, Bambi’nin etrafında kenetlenmişken yuvaya gelen davetsiz bir misafir Ali Kaan Umut Evi’nin gündemine bomba gibi düşer.

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