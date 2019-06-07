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Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 07:46 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi tartıştığı çocukluk arkadaşını bıçakladı ardından otomobiliyle hastaneye getirdi. Bıçaklanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Adana Seyhan'da edinilen bilgiye göre, Samet Y. ile İbrahim Kul (27) gece yarısı tartıştı. Çocukluk arkadaşı olan iki gencin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle Samet Y., İbrahim Kul'u bacağından bıçakladı. Sonra pişman olan Samet Y. arkadaşını kendi aracıyla Seyhan Devlet Hastanesine getirdi.

İbrahim Kul yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samet Y. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana Seyhan Seyhan Devlet Hastanesi

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