HABER

Çocukluk arkadaşını sokak ortasında öldürmüştü! "Eşim hakkında ileri geri konuştu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 09:01 | Son Güncelleme

Bursa’da çocukluk arkadaşını sokak ortasında av tüfeğiyle öldüren zanlının cezai ehliyet raporları şaşırttı. Gözlem İhtisas Dairesi, sanığın ’ceza ehliyeti olmadığına’, Adli Tıp Kurumu ise ’ceza ehliyeti olduğuna’ dair rapor verince; mahkeme heyeti üst kuruldan yeniden rapor alınmasını isteyip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Çocukluk arkadaşını sokak ortasında öldürmüştü! "Eşim hakkında ileri geri konuştu"

2017 yılı temmuz ayında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana gelen, olayda Murat Kanşıray (28), aralarında husumet oluşan çocukluk arkadaşı Ömer Sabak’ı (28) sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçmak isteyen Murat Kanşıray, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ’kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Murat Kanşıray’ın yargılanmasına devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanı, duruşmada öldürdüğü Ömer Sabak’ın en iyi arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Ömer, cinayetten önceki sekiz aylık süreç içerisinde eşim hakkında ileri geri laflar konuşuyordu. Ben psikolojik sorunları bulunan ve ilaç alan biri olduğum için bu lafları kafama takıyordum. O gece gaipten sesler duyuyordum. Ömer beni öldürecek şüphesine kapıldım. Dışarı çıkınca kendisi ile karşılaştım. Ömer bana küfür edince tüfeğimle ona bir el ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

AW862752_03

RAPORLAR ARASINDA ÇELİŞKİ

Öte yandan, mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu ve Gözlem İhtisas Dairesi’nden gelen iki ayrı raporu okudu. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan sanığın, ’ceza ehliyeti olduğuna’, Gözlem İhtisas Dairesi ise ’ceza ehliyeti olmadığına’ dair rapor verdi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, üst kuruldan yeniden rapor alınmasına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(İHA)

PARTNERBu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!Bu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!
Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacakMeteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak
Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması: Herkes bilsin!Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması: Herkes bilsin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet murat kanşıray ömer sabak

En Çok Okunan Haberler

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

Sosyal medyada yer bildiriminde bulundu! Dehşeti yaşadı

Sosyal medyada yer bildiriminde bulundu! Dehşeti yaşadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Son dakika Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması: Herkes bilsin!

Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın babası mahkeme kararı sonrası konuştu

Baba Kiraz: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmadı

Son dakika Ege'de peş peşe deprem (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Ege'de peş peşe deprem!

Eğlenmek için çıktıkları gece kabusa döndü!

Eğlenmek için çıktıkları gece kabusa döndü!

Beyoğlu'nda korkutan yangın! Birinden diğerine sıçradı

Korkutan yangın! Birinden diğerine sıçradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.