Çocukluk arkadaşlarının buluşmasında ortalık kan gölüne döndü! "Ölmek istemiyorum abla, kurtar beni"

Bahçelievler'de gençlerin karıştığı dehşet anlarının ardından kendini sokağa atan Atakan Ateş'e vatandaşların ve kasap Saliha Arslan'ın müdahale ettiği anlar kameralara da yansıdı. Sağlık meslek lisesi mezunu kasap Arslan, eğitimi ve birikimi sayesinde genç Ateş'i hayatta tutmayı başardı. Korku dolu anları ise "Panik halindeydi. Sakinleştirmem gerekiyordu. 'Ölmek istemiyorum abla, beni kurtar' diyordu" sözleriyle anlattı. İşte korkunç olayın tüm ayrıntıları...

ARKASINDAN YAKLAŞIP BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Olay dün akşam saatlerinde Siyavuşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Atakan Ateş, çocukluk arkadaşı olduğu söylenilen C.J.P. 'nin (17) evine misafir olarak gitti. Evde televizyon seyreden Atakan Ateş'in arkasından yaklaşan C.J.P., bilinmeyen bir nedenle Atakan'ı boğazından bıçakladı. Kanlar içinde kalan ve büyük korku yaşayan yaralı, yardım istemek için dışarı çıktı.

4. KATTAN AŞAĞI ATLADI

Arkadaşını boğazından bıçaklayan 17 yaşındaki C.J.P. binanın 4. katından aşağı atladı. Hafif şekilde yaralandığı belirtilen, C.J.P. kaçtı. Polis olayın yaşandığı binanın iki sokak ilerisinde C.J.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçak da evde bulundu.

KANLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Boğazından bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Atakan Ateş, binadan çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Bir süre sokak üzerinde kanlar içinde dolaşan gencin yardımına o sırada tezgahta çalışan kasap Saliha Arslan koştu. Hızla iş yerinden çıkan ve sağlık meslek lisesi mezunu olan Arslan, iş önlüğünü çıkararak Atakan'ın boğazına tampon yaptı. Çevredekilerden de giysilerini çıkarmasını kendisine havlu, bez ne varsa bulup getirmelerini isteyen kadın Atakan Ateş'in kanamasını durdurmaya çalıştı. Saliha Arslan yaklaşık 15 dakika müdahale ederek, kanamayı durdurmaya çalıştı. Bu sırada sürekli yaralıyı konuşturarak bilincinin açık kalmasını sağladı. Kan kaybeden Atakan Ateş, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM ABLA, BENİ KURTAR"

Kanlar içinde yardım isteyen yaralıya ilk müdahalesini anlatan kasap Saliha Arslan şöyle konuştu:

"'Ölmek istemiyorum kurtarın' diye dükkana yöneldi. Bir anda dükkandan fırladım. Üzerimde önlüğüm vardı, onunla tampon yaptım. Yere yatırdım ve kanamayı durdurmak için basınç uyguladım. Panik halindeydi. Sakinleştirmem gerekiyordu. 'Ölmek istemiyorum abla, beni kurtar' diyordu. Adını söyledi, arkadaşına geldiğini, televizyon izlerken bir anda arkadaşının bıçak dayadığını ve can havliyle kendini dışarı attığını anlattı. Kanamayı durdurmak için etraftakilerden havlu, bez istedim. Sürekli onu konuşturdum. Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Çalıştığım kurumlarda da ilk yardım eğitimleri aldım. 2 senede bir de bu eğitimlerimi tazeliyorum. Yaşamak istiyordu. İnsanlık görevimi yaptım."

Yaralanan Atakan Ateş'in hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, C.J.P. emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edildi.



