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Çocukluk çağı kanserine farkındalık amacıyla ’KAÇUV Umut Koşusu’ yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 17:07 | Son Güncelleme

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Avrupa Birliği tarafından desteklenen ‘Sürdürülebilir Fon Yönetimi ve Sistemleri Projesi’ kapsamında ‘KAÇUV Umut Koşusu’nu gerçekleştirdi.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Avrupa Birliği tarafından desteklenen ‘Sürdürülebilir Fon Yönetimi ve Sistemleri Projesi’ kapsamında ‘KAÇUV Umut Koşusu’nu gerçekleştirdi. Düzenlenen koşuda her yaştan gönüllü, çocukluk çağı kanserine farkındalık için koştu.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Avrupa Birliği tarafından desteklenen ‘Sürdürülebilir Fon Yönetimi ve Sistemleri Projesi’ çerçevesinde Büyükada’da KAÇUV Umut Koşusu’nu düzenledi. Çocukluk çağı kanserine dikkat çekmek, bu konuda kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve erken tanının önemini vurgulamayı hedefleyen koşuda 2 bine yakın katılım olurken, her yaştan gönüllü çocukluk çağı kanserine farkındalık için koştu.

Mehmet Bölük Parkı’ndan başlayan koşu 11,2 km’lik bir parkurda gerçekleşti. Koşunun ardından dereceye girenlere ödüllerini Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, KAÇUV Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öncer, KAÇUV Yönetim Kurulu Üyesi Nur Alpınar tarafından takdim edildi. Genel erkek kategorisinde koşunun birinciliğini Fatih Küçüker, ikinciliğini Musa Achilov, üçüncülüğünü ise Fatih Kuşkurdan aldı. Genel kadın kategorisinde ise birinciliği Rojin Selgi, ikinciliği Hülya Tanrıyaşükür, üçüncülüğüde Özlem Öztürk aldı.

Öncer: "Bu koşuda her yaştan umut oluşturmak için gelenler var"
Düzenlenen koşuda konuşan KAÇUV Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öncer, Büyükada’da bir koşu düzenlediklerini belirterek, “Yaklaşık 2 bin kişilik bir katılım oldu. Bu koşunun amacı, çocukluk çağı kanserine farkındalık oluşturmaktır. Bu koşuda her yaştan umut oluşturmak için gelenler var. Çocukluk çağı kanserine dikkat çekmek ve erken tanının önemini vurgulamak için buradayız” dedi.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, düzenlenen koşunun çok güzel olduğunu vurgulayarak, “Koşumuzun adı umut zaten. Kanserli çocuklar için bu koşu düzenleniyor. Onlar için umut aramak çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İnsanların bu koşuya gelmelerinin sebebi iyi ve mutlu duygularını harekete geçirmek istemeleridir. Seneye de tekrar burada olmayı istiyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükada’da böyle güzel bir koşu düzenlendiği için mutlu olduğunu dile getiren Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Bu tarz nitelikli etkinlikler yapmak istediklerini söyledi.

Düzenlenen koşuda birinci olan Fatih Küçüker de, koşunun kansere karşı mücadele ve farkındalık oluşturmak için yapıldığını söyleyerek, “Elimden geleni yaptım. Kanser için mücadele ettik. Bugün olan koşunun çok özel bir anlamı var. Hepimiz bu anlam için buraya geldik” açıklamalarında bulundu.

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