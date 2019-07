Dünyada her yıl yaklaşık 300 bin çocuğa kanser teşhisi konulurken, Türkiye’de ise her 3 saatte bir çocuğu, yılda ise 3 bin 500 çocuğa kanser tanısı konulduğu belirtildi.

Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr Nimet Baki, dünyada çocukluk çağında görülen kanserlerin yüzde 30’unu lösemiler oluşturduğunu belirterek bu kanser türünün ülkemizde sık görüldüğünü söyledi.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu’na göre, çocukluk çağı kanserleri tüm kanserlerin yüzde 1’ini oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Baki, ’’Çocukluk çağı kanserleri tüm kanserlerin yüzde 1’ini oluşturur. Günümüzde gelişmiş ülkelerde her 900 erişkinden biri çocukluk çağı kanseri geçirmiş ve kurtulmuştur. Yılda 350 bin çocuk (15 yaş altı) dünyada, yaklaşık 3 bin 500 çocuk ise Türkiye’de yeni tanı alarak kanser tedavisi görmektedir. Dünyada her yıl oluşan kanserlerin yüzde 2 ve 4’ü 19 yaş altı yaş grubunda gelişmektedir. Çocukluk çağı kanserlerinin neden sonuç ilişkisi erişkinlerde görülen kanserler kadar net değildir ve bilinen bir tarama programı yoktur. Yine de; erken teşhis ile tedavi başarı oranları daha da yüksektir. Bu nedenle,’ kansızlık (anemi), enfeksiyonlara yatkınlık, sık sık hastalanma, ateş, çeşitli kanamalar (burun kanaması, cilt altı kanaması gibi), ciltte sık sık çürükler, kesik oluştuğunda kanamanın güçlükle durdurulması, iştahsızlık, kilo kaybı, dalakta büyüme, lenf düğümlerinde şişlikler gibi semptomların varlığında dikkatli olunmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidir’’ diye konuştu.