Çocukluk çağı obezitesi eylem planı

Toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz ve kanser gibi hastalıkların artmasının başlıca nedenleri arasında hareketsiz yaşam tarzının benimsenmesinin gösterildiğine dikkati çeken Meşe, şu bilgileri verdi:

Meşe, programın ardından yaptığı konuşmada, en önemli sağlık problemlerinin başında bulaşıcı olmayan hastalıkların geldiğini belirterek, kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran nedenlerden birinin yetersiz fiziksel aktivite olduğunu ifade etti.

Çocuklarla birlikte yürüyüş yaptıktan sonra fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek için kurulan çeşitli spor dallarına ilişkin stantları gezen Meşe, okçuluk ve eskrim stantlarında uygulama yapan çocukları izledi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, toplumu fiziksel aktiviteye özendirmek, bu konuda engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "2019-2023 yıllarını içeren bir eylem planı hazırladık." dedi.

"Yapılan çalışmalar beden kitle indeksindeki artışın, birçok kanser türünün ortaya çıkma ihtimalini arttırdığını göstermektedir. Ayrıca koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği ve ani ölümü de içeren kalple ilişkili birçok sıkıntılı durumun obezite nedeniyle görülebileceği bilinmektedir. ​

Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması 2017 verilerine göre 15 yaş ve üzeri bireylerde obezite yaklaşık yüzde 32 olarak belirlenmiştir. Kadınlarda bu oran yüzde 39 iken erkeklerde yüzde 25'tir. Ayrıca 15 yaş ve üzeri bireylerde fiziksel aktivite eksikliği ise yüzde 42 oranlarında bulunmuştur."

Meşe, Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması verilerine göre 2. sınıf öğrencilerinin her dördünden birinin, ortaokul seviyesinde her 3 öğrenciden birinin, lise seviyesinde ise her 5 öğrenciden birinin fazla kilolu veya obez olduğunun belirlendiğini bildirdi.

- "Beş yıllık eylem planı hazırladık"

Obeziteyi önleyebilmek ve bulaşıcı olmayan kronik hastalık riskini azaltmak için yapılacakların başında fiziksel aktivitenin artırılması olduğunu dile getiren Meşe, Bakanlık olarak Türkiye'de fiziksel aktivite düzeyini artırmak amacıyla hedefler belirleyerek stratejiler geliştirildiğini söyledi.