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Çocukluk çağı obezitesi eylem planı

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.10.2019 13:15 | Son Güncelleme

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe: - "2019-2023 yıllarını içeren bir eylem planı hazırladık" - "Bakanlık olarak çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ile ilgili bu eylem planıyla obezite ile etkin şekilde mücadele etmek ve obezite ile ilişkili hastalıkların görülme sıklığını azaltılmayı amaçlıyoruz"

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, toplumu fiziksel aktiviteye özendirmek, bu konuda engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "2019-2023 yıllarını içeren bir eylem planı hazırladık." dedi.

Meşe, Bakanlık tarafından Sincan Harikalar Diyarı Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen "Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği"ne katıldı.

Çocuklarla birlikte yürüyüş yaptıktan sonra fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek için kurulan çeşitli spor dallarına ilişkin stantları gezen Meşe, okçuluk ve eskrim stantlarında uygulama yapan çocukları izledi.

Meşe, programın ardından yaptığı konuşmada, en önemli sağlık problemlerinin başında bulaşıcı olmayan hastalıkların geldiğini belirterek, kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran nedenlerden birinin yetersiz fiziksel aktivite olduğunu ifade etti.

Toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz ve kanser gibi hastalıkların artmasının başlıca nedenleri arasında hareketsiz yaşam tarzının benimsenmesinin gösterildiğine dikkati çeken Meşe, şu bilgileri verdi:

"Yapılan çalışmalar beden kitle indeksindeki artışın, birçok kanser türünün ortaya çıkma ihtimalini arttırdığını göstermektedir. Ayrıca koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği ve ani ölümü de içeren kalple ilişkili birçok sıkıntılı durumun obezite nedeniyle görülebileceği bilinmektedir. ​

Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması 2017 verilerine göre 15 yaş ve üzeri bireylerde obezite yaklaşık yüzde 32 olarak belirlenmiştir. Kadınlarda bu oran yüzde 39 iken erkeklerde yüzde 25'tir. Ayrıca 15 yaş ve üzeri bireylerde fiziksel aktivite eksikliği ise yüzde 42 oranlarında bulunmuştur."

Meşe, Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması verilerine göre 2. sınıf öğrencilerinin her dördünden birinin, ortaokul seviyesinde her 3 öğrenciden birinin, lise seviyesinde ise her 5 öğrenciden birinin fazla kilolu veya obez olduğunun belirlendiğini bildirdi.

- "Beş yıllık eylem planı hazırladık"

Obeziteyi önleyebilmek ve bulaşıcı olmayan kronik hastalık riskini azaltmak için yapılacakların başında fiziksel aktivitenin artırılması olduğunu dile getiren Meşe, Bakanlık olarak Türkiye'de fiziksel aktivite düzeyini artırmak amacıyla hedefler belirleyerek stratejiler geliştirildiğini söyledi.

Meşe, toplumu fiziksel aktiviteye özendirmek ve fiziksel aktiviteye ulaşma engellerini ortadan kaldırmak için yerel ve ulusal düzeyde çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Bu hedeflerimize ulaşmak için 2019-2023 yıllarını içeren bir eylem planı hazırladık. Ayrıca Bakanlık olarak çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ile ilgili bu eylem planıyla obezite ile etkin şekilde mücadele etmek ve obezite ile ilişkili hastalıkların görülme sıklığını azaltılmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Bugün düzenlenen etkinliğin temasının "Harekete çocuklukta başla, sağlıklı yaşa" olarak belirlendiğini ifade eden Meşe, fiziksel aktivitenin daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için düzenli olarak yapılması ve yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

- "Hayatı kaçırmamak için yürümeliyiz"

Tempolu yürüyüşün orta şiddette aktiviteye en iyi örneklerden biri olduğunu dile getiren Meşe, şunları kaydetti:

"Yürüyüşü günlük aktivitelerimiz içerisine kolayca yerleştirebiliriz. Gün içerisinde toplu taşım aracı kullanıyorsanız, ineceğiniz yerden bir, iki durak önce inip yürüyebilir veya arabanızı gideceğiniz yerin önüne değil birkaç sokak uzağa park ederek gideceğiniz yere yürüyebilirsiniz. Asansör kullanmak yerine merdivenlerden çıkmayı tercih edebilirsiniz. Size en yakın parklardan, yürüyüş yollarından veya spor tesislerinden faydalanabilirsiniz.

Anne ve babalara da önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum; çocuklarımızın televizyon, bilgisayar veya tablet gibi elektronik cihazlar karşısında fazla zaman geçirmemeleri ve uzun süre hareketsiz kalmamaları hususunda daha hassas davranalım. Herhangi bir ekipman gerektirmeyen yürüyüşü, ailece birlikte nitelikli zaman geçireceğiniz keyifli bir aktiviteye dönüştürelim.

Aslında hayatın kendisi bir yürüyüştür. Hayattan kaçmak için değil hayatı kaçırmamak için yürümeliyiz. Sağlığımız için yürümeliyiz."

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