Çocukluk çağı obezitesi eylem planı

"Yapılan çalışmalar beden kitle indeksindeki artışın, birçok kanser türünün ortaya çıkma ihtimalini arttırdığını göstermektedir. Ayrıca koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği ve ani ölümü de içeren kalple ilişkili birçok sıkıntılı durumun obezite nedeniyle görülebileceği bilinmektedir. ​

Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması 2017 verilerine göre 15 yaş ve üzeri bireylerde obezite yaklaşık yüzde 32 olarak belirlenmiştir. Kadınlarda bu oran yüzde 39 iken erkeklerde yüzde 25'tir. Ayrıca 15 yaş ve üzeri bireylerde fiziksel aktivite eksikliği ise yüzde 42 oranlarında bulunmuştur."

Meşe, Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması verilerine göre 2. sınıf öğrencilerinin her dördünden birinin, ortaokul seviyesinde her 3 öğrenciden birinin, lise seviyesinde ise her 5 öğrenciden birinin fazla kilolu veya obez olduğunun belirlendiğini bildirdi.

- "Beş yıllık eylem planı hazırladık"

Obeziteyi önleyebilmek ve bulaşıcı olmayan kronik hastalık riskini azaltmak için yapılacakların başında fiziksel aktivitenin artırılması olduğunu dile getiren Meşe, Bakanlık olarak Türkiye'de fiziksel aktivite düzeyini artırmak amacıyla hedefler belirleyerek stratejiler geliştirildiğini söyledi.