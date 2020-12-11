Çocukluk dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm neden yok? Çocukluk 10. yeni bölüm ne zaman? 11 Aralık Fox yayın akışı ve resmi açıklama!

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk’in paylaştığı Fox TV’nin sevilen dizisi Çocukluk yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Kanalın yayın akışında ise dizinin yerine Ayla filminin seyircisiyle buluşacağı bildirildi. Yayın akışının öncesinde dizinin yapımcısı MED YAPIM, yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağına dair bir açıklama yaptı.

ÇOCUKLUK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Çocukluk dizisinin son bölümünde heyecan adeta doruklara ulaşmıştı. Seyircisinin sabırsızlıkla beklediği yeni bölüm ise bu hafta ekranlarda olmayacak. MED YAPIM tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında dizinin 18 Aralık 2020 Cuma günü yeni bölümüyle ekrana geleceği ifade edildi. Yapım şirketi yayınladığı açıklamada, “Bu hafta ekranlarda olmayacağız, haftaya sürprizlerle dolu yeni bölümümüzde görüşme üzere!” notunu ekledi.



