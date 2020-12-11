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Çocukluk dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm neden yok? Çocukluk 10. yeni bölüm ne zaman? 11 Aralık Fox yayın akışı ve resmi açıklama!

11.12.2020 12:28 | Son Güncelleme:
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Çocukluk dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm neden yok? Çocukluk 10. yeni bölüm ne zaman? 11 Aralık Fox yayın akışı ve resmi açıklama!

Fox TV ekranlarında cuma akşamları seyircisinin karşısına çıkan Çocukluk dizisinin 11 Aralık 2020 Cuma günü yeni bölümü yayınlanmayacak. Fox TV’nin yayın akışında bulunmayan dizinin yerine gişe rekortmeni Ayla filmi izleyicisiyle buluşacak. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği Çocukluk dizisinin yeni bölüm açıklaması ise yapım şirketinden geldi. Peki Çocukluk neden yok?

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk’in paylaştığı Fox TV’nin sevilen dizisi Çocukluk yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Kanalın yayın akışında ise dizinin yerine Ayla filminin seyircisiyle buluşacağı bildirildi. Yayın akışının öncesinde dizinin yapımcısı MED YAPIM, yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağına dair bir açıklama yaptı.

ÇOCUKLUK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

çocukluk dizisi

Çocukluk dizisinin son bölümünde heyecan adeta doruklara ulaşmıştı. Seyircisinin sabırsızlıkla beklediği yeni bölüm ise bu hafta ekranlarda olmayacak. MED YAPIM tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında dizinin 18 Aralık 2020 Cuma günü yeni bölümüyle ekrana geleceği ifade edildi. Yapım şirketi yayınladığı açıklamada, “Bu hafta ekranlarda olmayacağız, haftaya sürprizlerle dolu yeni bölümümüzde görüşme üzere!” notunu ekledi.

TV yayın akışı 11 Aralık 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...TV yayın akışı 11 Aralık 2020 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu dizideki cocukların oynadıgı roller cok ağır degilmi ya aileler para icin cocuklarının psikolojilerini nasıl bir duruma düşürdüğünun farkında mi acaba

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