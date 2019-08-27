Çocukluk hayali armut bahçesinde ilk hasadını yaptı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, ziraat mühendisi Ahmet Özaydın (63), yaklaşık 4 yıl önce çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürerek, kurduğu armut bahçesinden ilk hasadını yaptı. Bu sene 50 ton, gelecek yıl ise 100 ton ürün beklediğini belirten Özaydın, "Bu ağaçlar çocuğum gibi. Bunlara gözüm gibi bakıyorum. Sandıklı'ya yeni ziraat sektörü kazandırdığım için mutluyum" dedi.

Sandıklı'da ilaç bayiliği yapan, 3 çocuk babası ve 7 torun sahibi ziraat mühendisi Ahmet Özaydın, çocukken babasının kurduğu küçük meyve bahçelerinin daha büyüklerini kurma hayaliyle okuyarak, ziraat mühendisi oldu. Maddi olanaklarını iyileştiren Özaydın, Hırka köyünde kendisine ait 50 dekarlık tarlaya 4 yıl önce 500 bin liranın üzerinde harcama yaparak, deveci, santa maria ve etruşka cinsinden 7 bin armut fidanı dikti. Özaydın, bahçesinde büyüyen armutlarından ilk hasadını da yaptı. Özaydın, hasattan 50 ton ürün elde etti.

'BU AĞAÇLAR ÇOCUĞUM GİBİ'

Ahmet Özaydın, hem çocukluk hayali gerçekleştiği hem de bölgesine farklı ürün kazandırdığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bu babamdan itibaren gelen ağaca sevgimin, saygımın ve mesleğimin getirdiği bir olay. Bu projenin oluşması için 3 yıl çalıştım. Fizibilite çalışmalarını tamamladıktan sonra bu meyvenin Sandıklı bölgesinde elde edilebileceğine inanarak çalışmaya başladım. 50 dekarlık armut bahçesi kurmuş bulunmaktayız. Burada 7 bin tane armut ağacımız var. Dölleyici olarak santa maria bin tane, gerisi de devecidir. Şu anda ilk hasadımıza başlamış bulunmaktayız. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Bu sene için beklediğimiz rekolte 50 ton civarında. Her yıl artarak gidiyor. Önümüzdeki yıl bunun 100 ton civarında olmasını bekliyoruz. Tam meyveye yattığı zamanda ise yani 5 ile 6 yaşındayken buradan 200 ile 250 ton arası meyve bekliyoruz. Bu ağaçlar benim çocuğum, evladım gibi. Ben bunlara bakarken gözüm gibi bakıyorum. Sandıklı'da yeni bir tarım, ziraat sektörü kazandırdığım için de mutluyum" dedi.

'ÇİFTÇİLERİMİZE YARDIMCI OLMAYA HAZIRIM'

Üreticilere de seslenen Özaydın, "Masraflı ve zahmetli bir yatırım ama korkmayın bir yerden yapışın, bir yerden gidin başarılı olacağınıza inanıyorum. Çiftçilerimize teknik konuda her zaman yardımcı olmaya hazırım" diye konuştu.

'DİĞER İŞLERDEN DAHA KOLAY VE ZEVKLİ'

Yaz tatilinde aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla armut tarlasında çalışan Mustafa Ceylan (15) da "Haşhaş işçiliğinde yani haşhaş hasadında çalıştım. Patates toplamada çalıştım. Ama ilk defa armut hasadında çalışıyorum. İlçede ilk tarla olduğu için ilk defa armut topluyorum. Armut toplamak diğer işlerden çalışmaktan çok daha kolay ve zevkli. Ağaçların gölgesinde güneşten de etkilenmiyorum" dedi.