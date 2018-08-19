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Çocukluk hayali armut bahçesini kurdu; 100 ton ürün bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ziraat mühendisi Ahmet Özaydın (62), armut bahçesi kurarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Çocukluk hayali armut bahçesini kurdu; 100 ton ürün bekliyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde ziraat mühendisi Ahmet Özaydın (62), armut bahçesi kurarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Özaydın, 50 dekarlık alana 7 bin armut fidanı dikti.
Sandıklı ilçesinde ilaç bayiliği yapan 3 çocuk babası, 7 torun sahibi ziraat mühendisi Ahmet Özaydın, çocukken babasının kurduğu küçük meyve bahçelerinin daha büyüklerini kurma hayaliyle okuyarak ziraat mühendisi oldu. Maddi olanaklarını iyileştiren Özaydın, Hırka köyünde kendine ait 50 dekarlık tarlaya 3 yıl önce 500 bin liranın üzerinde harcama yaparak deveci, santa maria ve etruşka cinsinden 7 binin üzerinde armut fidanı dikti. Özaydın, bu yıl yapacağı ilk hasatta 100 ton civarında ürün elde etmeyi hedefliyor.
Amacının hem çocukluk hayalini gerçekleştirmek hem de farklı ürünler üreterek ilçeye katkı sağlamak olduğunu aktaran Ahmet Özaydın, kısa sürede yağlık gül yetiştirmeyi planladığını da söyledi. Ahmet Özaydın, çocukken meyve bahçesi kurmak istediğini, bu yüzden ziraat mühendisliği okuduğunu belirterek, "Bu, çocukluk hayalimdi. Geçmişte babam rahmetlinin de böyle ufak tefek bahçeleri vardı. Bir de doğaya ve yeşile âşık bir insanım. Kendimi de bu yönde geliştirerek, mesleğimi bu yöne yönlendirdim. 1.5 yıl fizibilite çalışmalarını yaptık. Sandıklı ve Afyon bölgesinde en iyi adaptasyonu olacak bitkiyi araştırdık. Armutta karar kıldık" diye konuştu.
'100 TON CİVARINDA REKOLTE BEKLİYORUM'
Ahmet Özaydın, bahçesinde 7 binin üzerinde armut fidanı olduğunu söyleyerek, "Bu bahçede 6 bin deveci armutu, dölleyici olarak santa maria ve etruşka diye bir çeşit diktik. Bu çeşitlerden toplamda 7 bin armut fidanı bulunuyor. Bir ağaçtan ortalama 25 ile 40 kilo arasında verim almayı hesaplıyoruz. Ağaçlarımızdan 100 ton civarında meyve elde etmeyi tahmin ediyoruz. Buraya fileli sistem kuracağız. Bu sene santa marialarda hasat yapacağız. Deveci armutlarımızda numuneler kurduk. Şu anki görüntü itibarıyla kalite ve adaptasyonu çok güzel" dedi.
'GÜL PROJESİNİ DE HAYATA GEÇİRECEĞİM'
Ayrıca yağlık gül projesi olduğunu söyleyen Özaydın, "İnşallah önümüzdeki yıl 30 dekar alanda yağlık gül üretimine başlayacağız. Isparta Gülbirlik ile görüşmelerim oldu. Detayları çözdükten sonra gül projesini de hayata geçireceğiz" diye konuştu.
Sandıklı'da şu an tarımın sıkışmış durumda olduğunu ve bölgeye alternatif ürünlerin girmesi gerektiğini belirten Ahmet Özaydın, "Kendi çabamızla farklı ürünleri yetiştirmeye başladık. Mesela çerezlik ayçiçeği. Bunun ekimi başladı. Bu tip çalışmaların Sandıklı'da olması gerekiyor. Sandıklı'da çiftçimiz patates, pancar, arpa ve buğday ürünleri arasında sıkışmış durumda. Bunlar getirisi olmadığı gibi riski fazla olan bitkiler. Bu tip bahçelerin, bu tip tarımın Sandıklı bölgesinde çok çabuk gelişeceğini ve kabul göreceğini görüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çocukluk hayali armut bahçesini kurdu; 100 ton ürün bekliyorÇocukluk hayali armut bahçesini kurdu; 100 ton ürün bekliyorÇocukluk hayali armut bahçesini kurdu; 100 ton ürün bekliyorÇocukluk hayali armut bahçesini kurdu; 100 ton ürün bekliyor

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