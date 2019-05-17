Çocukluk hayali hemşirelikte 22 yıldır çocuklarla ilgileniyor

EMRE AYVAZ - Sakarya'da hemşirelik yapan iki çocuk annesi Gülcan İlkbahar, çok sevdiği mesleğinde 22 yıldır çocuk servislerinde görev yapıyor.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi Süt Çocuğu Servisi Hemşire Sorumlusu olarak görev yapan 47 yaşındaki Gülcan İlkbahar, çocukluk hayali hemşirelik mesleğini seçti.

Hastaların tedavilerinin ardından sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrılmasından mutlu olan İlkbahar, 5 yıl farklı birimlerde görev yaptıktan sonra 22 yıldır çok sevdiği çocuklara şifa dağıtıyor.

İlkbahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman hemşire olmak istediğini, hayalini gerçekleştirdiği için de hiçbir zaman pişman olmadığını ve mesleğini severek yaptığını söyledi.

İlkbahar, hasta ya da mağdur insanlara karşı farklı bir bakış açısı olduğunu, onların o sıkıntılarını gidermenin kendisine mutluluk verdiğini belirtti.

Çocuk hastaların yetişkinlere göre daha çaresiz olduğunu aktaran İlkbahar, "Çünkü kendilerini ifade edemiyorlar. Onların ağlamalarından, mimiklerinden ya da hiç tepki vermemelerinden hasta olduğunu anlıyorsunuz ve buraya geldiklerinde hem aileleri hem kendileri bu konuda sıkıntılı ve stresli oluyorlar ama yatıp, tedavilerinin ardından iyi olup buradan ayrıldıktan sonra hem onlar hem bizler çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.