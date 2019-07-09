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Çocukluk hayali kemanı 60 yaşında çalmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Nevşehir'de, çocukluğundan beri keman öğrenmeyi isteyen 60 yaşındaki Memnune Bilge, Nevşehir Belediyesi tarafından açılan kurs sayesinde hayalini gerçeğe dönüştürüyor - Memnune Bilge: - "Çocukluktan beri kemanı çok seviyordum. Köy yerinde böyle bir imkan yoktu. Bu yaşta kısmetmiş" - "Torunlarımın ve arkadaşlarının doğum gününde keman çalıyorum"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de 60 yaşındaki Memnune Bilge, çocukluktan beri hayali kurduğu kemanı belediyenin açtığı kurs sayesinde çalmaya başladı.

İki çocuk üç de torun sahibi Bilge, Nevşehir Belediyesi Müzik Eğitim ve Sanat Merkezinde ücretsiz başlatılan kursta, torunu yaşındaki öğrencilerle yaklaşık 8 aydır keman eğitimi alıyor.

Televizyonların siyah-beyaz yayın yaptığı 1960'lı yıllarda TRT’de izlediği programlar sayesinde kemana ilgi duymaya başlayan Bilge, bugüne kadar imkansızlıklar nedeniyle gerçekleştiremediği hayaline kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Bilge, azimli çalışmasıyla hem çevresinin hem de sınıfındaki diğer öğrencilerin takdirini de topluyor.

Memnune Bilge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her hafta sonu üçer saatlik eğitime katıldığını, keman ve arşe (kemandan ses çıkarmaya yarayan yay) ile buluşmasının yarım asırlık bir hayal olduğunu söyledi.

Çocukluktan beri kemanı çok sevdiğini belirten Bilge, şöyle devam etti:

"Bu yaşta kısmetmiş, hocalarım öğretiyor, arkadaşlarla birlikte öğreniyorum. Keman öğrenmenin yaşı yok. Herkese tavsiye ederim. Bana bu imkanı sunanlara teşekkür ediyorum. Torunlarımın ve arkadaşlarının doğum gününde keman çalıyorum. Otizmli torunum var. Bu nedenle otizmli çocukların programlarına katılıyorum. Komşularım tebriklerini iletiyor, destekliyorlar. Evde başka müzik aleti çalan da yok. Emel Sayın'ın ekibinde bir kemancı vardı. O dönem izlerdim ve heveslenirdim. Çocukluğumda köy yerinde böyle bir imkan yoktu, olsa da babalar izin vermezdi. Belediyenin kursunda farklı eğitimler de var, kemanın ardından saz da öğrenmek istiyorum."

Merkezdeki keman hocası İsmail Zedelenmez de diğer kursiyerlerle verilen eğitimin yanı sıra Memnune teyzeye bireysel olarak da destek verdiklerini kaydetti.

Zedelenmez, "Kursa gelip gençlerle birlikte öğrenmekten çok memnun. Diğer öğrencilerimize de çok güzel örnek oluyor. Hevesi ve azmi hiç kaybolmuyor." dedi.

Bilge ile aynı sınıfta eğitim alan 10 yaşındaki Tuğba Lina Taşkıran, kendisinden 50 yaş büyük biriyle aynı kursta eğitim alıyor olmanın kendisi için heyecan verici olduğunu dile getirdi.

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Keman Kursu Memnune Bilge Nevşehir

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