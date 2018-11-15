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Çocukluk hayali, yaşama umudu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:18 | Son Güncelleme

Gaziantep'te görücü usulüyle evlendirildiği eşinin uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle şiddet gören ve hayatı kabusa dönen 23 yaşındaki kadın, annesinin durumdan haberdar olması üzerine babaevine döndü - Yaşadığı acılar nedeniyle psikolojik tedavi görmeye başlayan kadın, GASMEK bünyesinde çocukluk hayali olan kuaförlüğü meslek edinmek için başladığı kursta yaşama tutundu - Tuğba Kılınç: - "Kursa gelmek beni çok mutlu ediyor. Yaşamayı sevmeyen bir kızdım ama şimdi yaşamayı çok istiyorum. Her şeye karşı hayatta dimdik durmak istiyorum"

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te aile baskısıyla evlendirildiği kişinin uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle şiddet gören ve intiharın eşiğine gelen genç kadın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) bünyesinde çocukluk hayali olan kuaförlüğü meslek edinmek için başladığı kursta yaşama tutundu.

Yaklaşık 2 yıl önce üniversiteyi kazanmasına rağmen ailesinin okumasına izin vermediği 23 yaşındaki Tuğba Kılınç, görücü usulüyle tanıştığı kişiyle ailesinin de baskısıyla evlendirildi.

Evlendikten sonra uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendiği eşinden şiddet görmeye başlayan ve hayatı kabusa dönen, intiharın eşiğine gelen genç kadın, babaevine dönmek zorunda kalmamak için durumu ailesinden gizledi.

Eşi çalışmadığı için temizliğe giderek evinin geçimini sağlamaya çalışan Kılınç, annesinin durumdan haberdar olması üzerine babaevine döndü.

Psikolojik tedavi gören genç kadın, GASMEK bünyesinde çocukluk hayali olan kuaförlüğü öğrenmek için kursa gitmeye başladı. Kılınç, kendisine terapi gibi geldiğini belirttiği kursu, bir gün bile aksatmıyor.

Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evliliğinin 9. gününde hayatının kabusa döndüğünü söyledi.

Eşinin kaza geçirdiği haberi üzerine hastaneye gittiğini anlatan Kılınç, şunları aktardı:

"Elektrik çarpması dediler önce ama uyuşturucu nedeniyle kaldırmışlar. Tabii bunu benden gizlediler, 3 hafta yoğun bakımda kaldı. İyileştikten sonra 3 ay beni tanımadı. Hafızası gidip geliyordu. Sonra yine madde almaya gitmiş. Gece iki defa boğuluyor gibi, can çekiştiğini gördüm, şok geçirdim. Aileme haber veremedim korkmasınlar diye. Görümcemi çağırdım, hastaneye götürdük. Doktor bana 'uyuşturucuyu kim verdi' deyince dünyam başıma yıkıldı. Hastanede oturup ağladım."

Kılınç, kayınpederine eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu gizlediği için tepki gösterdiğini, bu nedenle kendisine "çek git" dediğini ifade ederek, "Ben de o evden gelinlikle çıktım, kefenimle giderim dedim. Ailemize laf gelmesin diye bunu çekmeye razıydım ama benim için evliliğim bitmişti. Eşimle aynı evin içinde iki düşmandık. Aramızda sevgi yoktu." ifadelerini kullandı.

- "Kursa gelmek beni çok mutlu ediyor"

İlirleyen günlerde eşinin, defalarca uyuşturucu kullanmayı bırakacağını söylediğini ancak verdiği sözü tutmadığını anlatan Kılınç, "Evin kirası, bakkal borcu, elektrik ve su faturaları birikti. Aileme söyleyemedim. Bu yüzden işe başladım. Merdiven siliyordum, temizliğe gidiyordum. Artık ölümü bile göze almıştım." diye konuştu.

Kılınç, eşinin şiddeti sonucu hastaneye kaldırılmasıyla annesinin durumu öğrendiğini ve kendisini kurtardığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Ailemin yanına döndüm. Psikolojik tedavi görmeye başladım, hala da tedaviye devam ediyorum. Kuaförlüğü çok seviyorum. Çocukluk hayalimdi. Kardeşimle birlikte GASMEK kurslarını bulduk. Ailem de izin verdi ancak gelip giderken yanımda biri olmak şartıyla çünkü karşı tarafın tehditleri devam ediyor. Çalışmayı düşünüyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Kurs bittikten sonra dükkan açan bir arkadaşımızın yanında çalışacağım."

Kursa geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran Kılınç, "Kursa gelmek beni çok mutlu ediyor. Yaşamayı sevmeyen bir kızdım ama şimdi yaşamayı çok istiyorum. Her şeye karşı hayatta dimdik durmak istiyorum. Buradaki arkadaşlarım sayesinde kafamı dağıtıyorum. Şimdi birçok şeyi öğrendim. Devamsızlık yapmıyorum." şeklinde konuştu.

GASMEK kuaför eğitmeni Büşra Onur ise Kılınç'ın yaşadıklarından çok etkilendiğini ifade etti.

Kılınç'a katkı sağlamak için kursa kaydını yaptırdıklarını dile getiren Onur, "Ayrıca psikolojik destek de sağladık. İlk zamanlar durgundu, köşeye geçip müzik dinliyordu. Buna izin vermedim. Derslerimizi hep eğlenceli işlemeye çalıştık. Arada fıkralar anlatarak ders işledik. Bunlardan çok etkilendi. Kursumuza geldiğinde hiçbir şey bilmiyordu ama şu anda mesleğin her şeyini öğrendi." dedi.

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